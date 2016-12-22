Инновационный старт

Малое предприятие прошло путь от идеи до собственного производства

Вовлечение молодежи в инновационную деятельность – один из приоритетов для региона. Областное правительство заключило соглашение с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Это помогает финансировать проекты разной степени проработки по программам этого Фонда.

Так, программа «УМНИК» создана для поддержки молодых ученых, аспирантов, молодых специалистов, которые способны сформировать и представить на конкурс оригинальный, обладающий научной новизной и перспективой коммерциализации проект, относящийся к одному из пяти направлений: IT, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы и биотехнологии. Немало молодых инноваторов, получивших грант, затем занялись наукоемким бизнесом.

Одно из таких успешных предприятий – ООО «КВАНТРОН». Оно специализируется на создании автоматизированных систем лазерного контроля геометрических параметров изделий, в том числе на конвейере, и систем интеллектуального технического зрения.

Возглавляющему это малое предприятие Максиму Шадрину 28 лет. В Рязанском государственном радиотехническом университете он закончил почти одновременно два факультета и получил две специальности: инженер-электронщик и программист. Там же увлекся лазерной физикой и затем поступил в аспирантуру при РГУ имени Есенина. Под руководством профессора Владимира Демкина сразу же начал внедрять научные разработки в промышленное производство. Шадрин принял участие в создании лазерной системы бесконтактного контроля толщины кровельных материалов, сделанной по заказу многоотраслевой компании «КРЗ». На предприятии остались довольны высокой точностью их измерений, быстродействием, универсальностью и простотой эксплуатации.

Такие системы контроля получают все большее распространение на рязанских предприятиях.

Это направление в работе Шадрина стало одним из основных. Предприятиям, имеющим безостановочный производственный цикл, требуется поддерживать строгие отраслевые стандарты качества. Сделать это контактным способом невозможно. Контролировать геометрические параметры изделий на конвейере лучше всего оказалось с помощью лазера. Благодаря этой промышленной потребности на Шадрина сразу обратили внимание в регионе. В 2012 году он получил грант по программе «УМНИК». Кроме того, Шадрин вместе с другим аспирантом, Владиславом Савиным, создал малое предприятие, помогающее промышленникам осуществлять контроль качества изделий.

– Мы занимаемся тем, что разрабатываем под нужды заказчиков специальные лазерные приборы различных конфигураций и программы, которые позволяют очень быстро измерять геометрические параметры изделий очень сложной формы в режиме реального времени, – объяснил Шадрин. – Технологии приходится постоянно совершенствовать, чтобы они пользовались спросом на быстро изменяющемся рынке.

Летом этого года Максим Шадрин вошел в число победителей конкурса «Старт», проводимого Фондом содействия инновациям в рамках крупнейшей в России ежегодной стартап-конференции Startup Village. Шадрина пригласили стать резидентом «Сколкова». А ведь конкурс собрал несколько тысяч заявок. Проект Шадрина «3DSensor Высокоскоростная мультисенсорная технология измерения, контроля и 3D-анализа объектов сложной формы в условиях производства» признан лучшим в своей номинации. Сумма гранта составила 2 миллиона рублей.

А в августе этого года – новый успех. Очередную специальную машину для лазерного контроля качества изделий у ООО «КВАНТ­РОН» приобрел рязанский завод точного литья.

Параллельно в ООО «КВАНТРОН» развиваются и другие направления работы. В частности, здесь несколько лет назад серьезно занялись реверсивным инжинирингом. Дело в том, что промышленным предприятиям нужен современный высокоточный инструмент. Они хотели бы его получать, не прибегая к подорожавшему импорту. Компьютерные технологии позволяют копировать изделия по образцу в формате 3D, а затем выдавать чертежи, по которым инструмент можно успешно сделать. У малого предприятия появились инвесторы, партнеры, совместно с которыми они и пришли к идее производить не только чертежи, но и сам высококачественный российский инструмент.

И опять от идеи до внедрения в практику прошел очень короткий срок. Недавно на собственные средства ООО «КВАНТРОН» приобрело два немецких дорогих суперсовременных станка «Вальтер» и начало осваивать производство новой для себя продукции.

Комментарий заместителя начальника управления инновационного развития и мониторинга предприятий областного мин­прома АЛЕКСАНДРА ПАРШИНА:

– Значимость научных разработок в развитии всех отраслей высока. В долгосрочной перспективе без них экономика не сможет двигаться вперед. В настоящее время в регионе сложилась четкая система поддержки и развития инновационной деятельности, охватывающая все ключевые проблемы сферы и реализуемая министерством промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области. Ее основу составляет финансирование проектов разной степени проработки, осуществляемое на основании конкурсного отбора. Для этого привлекаются средства федеральных фондов и бюджета Рязанской области.

Вовлечение молодежи в инновационную деятельность – наша первостепенная задача. В области сформирована система поддержки перспективных разработок, позволяющая молодому исследователю пройти путь от идеи до готового инновационного продукта. В частности, в рамках соглашения регионального правительства с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере одобрены заявки по программе «УМНИК» семи рязанских молодых ученых в размере 500 тыс. руб. на два года. Среди них – проект Кирилла Агальцова из РГРТУ «Разработка системы бортового питания беспилотного летательного аппарата сопровождения мобильного комплекса», проект Вероники Чуриловой из РГАТУ «Разработка бактериальных нанопрепаратов многофункционального действия для овощеводства защищенного грунта», другие.

Целью программы «СТАРТ» является создание новых и поддер­жка существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии, или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации. В настоящее время Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере одобрил заявки по программе «СТАРТ» пяти рязанских предприятий и физических лиц: ООО «Новые стоматологические технологии» по разработке аппарата для миогимнастики тканей челюстно-лицевой области (на 1 млн. рублей), ООО «Супернова Энтерпрайзис» по разработке модуля локального картографирования и навигации для автономного наземного транспорта (на 2 млн. рублей), ООО «Квантрон» по разработке 3DSensor – высокоскоростной мультисенсорной технологии измерения, контроля и 3D-анализа объектов сложной формы в условиях производства (на 2 млн. рублей), Дмитрия Перепелкина по разработке комплекса программных приложений виртуализации сетевой инфраструктуры и сетевых сервисов IT-компаний (на 2 млн. рублей), Марии Ашапкиной по разработке системы контроля двигательной активности человека в реабилитационный и постреабилитационный период (на 2 млн. рублей). Кроме того, Фонд рассматривает еще девять заявок от рязанских предпринимателей.

В рамках программы «Коммерциализация» Фондом от Рязанской области одобрено два проекта, заявленных ООО «Инноград» и ООО «ИТЦ Меандр Автоматик», в рамках программы «Развитие НТИ» – тоже два: один принадлежит ООО «Силовая электроника», второй – ООО «СОЛЭКС-Р».