Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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15.12.2016
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№234 (5275) |
Четвёртая полоса
Промышленный вестник
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Инвесторам – господдержка

В Елатьме реализуют программу импортозамещения

Правительством области принято решение о предоставлении государственной поддержки для реализации инвестиционного проекта Елатомского приборного завода «Создание производства одноразовых медицинских изделий в стерильном исполнении». Проекту присвоена категория приоритетного. В компании «ЕЛАМЕД» по графику продвигается подготовка к выпуску новых изделий.

Речь идет о запуске в серийное производство нескольких десятков вариантов вакуумных систем для забора крови. Автором новых изделий, разработчиком технических условий и всего комплекта конструкторской документации являются сотрудники научно-технического центра предприятия, основанного в 2001 году и успешно внедряющего по нескольку новинок ежегодно. По их сведениям, вакуумные системы для забора крови в России выпускает только одно предприятие, а спрос на эти медицинские изделия более чем на 90% обеспечивается импортом.

На сегодняшний день в Елатьме завершены работы по строительству и установке металлоконструкций предназначенного для выпуска новой продукции производственно-технического комплекса. В декабре с помощью субподрядчиков планируется смонтировать инженерные системы (вентиляции, кондиционирования, электрические и др.) с таким расчетом, чтобы в конце января – начале февраля будущего года можно было приступить к пусконаладочным работам автоматизированной линии сборки.

Сама линия сейчас отгружается для отправки морским путем из Кореи, где ее предварительно осваивали и проверяли по согласованной программе приемки представители компании «ЕЛАМЕД» в течение октября – ноября.

На предприятии идут разработка и утверждение технологических процессов, оформление разрешительной документации на новинки, подбор кадров для нового производственно-технического комплекса. Даже с учетом максимальной автоматизации выпуска вакуумных систем для забора крови предполагается открыть около 40 новых рабочих мест. Обучение операторов линии будет проходить в процессе ее пуско-наладки, окончание которой запланировано на март 2017 года. Следом завод выпустит установочную партию, после чего летом начнется серийное производство, но это далеко не окончание проекта. Сейчас предприятие выпускает десятки наименований медицинских изделий из полимерных материалов, поставщиками которых являются отечественные предприятия. В новой продукции компания «ЕЛАМЕД» также предполагает со временем применять только отечественные материалы, а потому полное завершение проекта импортозамещения и выход на расчетную мощность запланированы на 2018 год.

Медицинская тема в продукции Елатомского приборного завода заменила оборонную около 25 лет назад, и достаточно успешно, если судить по результатам. Сегодня компания «ЕЛАМЕД» – это несколько производственных площадок в Елатьме, Рязани, Владимирской области, склады в семи регионах страны, около 1200 человек численности работающих (вдвое больше, чем в доперестроечный период) и более ста медицинских изделий в прайс-листе. Самое важное, может быть, то, что на этом предприятии расширение номенклатуры, развитие с ежегодным приростом около 20%, строительство жилья и прочие социальные обязательства полностью обеспечиваются за счет собственных средств.

Правительство Рязанской области заключило инвестиционное соглашение с компанией «ЕЛАМЕД», связанное с импортозамещающим проектом выпуска вакуумных систем для сбора венозной крови. Это первое в истории предприятия инвестиционное соглашение. Существенные налоговые льготы, установленные для приоритетных проектов Законом «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области», за 11 с половиной лет достигнут объема 25 миллионов рублей. Весь проект, как и все предыдущие в истории завода, финансируется полностью предприятием. При этом, несмотря на некоторые сложности, связанные с текущей ситуацией в стране и неизбежно влияющие на работу компании, все работы по проекту идут строго по графику.

Статья опубликована в номере 234 (5275) от 15 декабря 2016 года
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