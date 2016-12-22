Областная общественно-политическая газета
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15.12.2016
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№234 (5275) |
Третья полоса
Промышленный вестник
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Регулируемая индустрия

Новый региональный закон о промышленной политике вступил в силу
Автор фото: Сергей Ларин | Регулируемая индустрия
Фото: Сергей Ларин.

Губернатор Олег Ковалев подписал Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере промышленной политики в Рязанской области». Документ уже вступил в силу. Областной закон призван стать основой для развития рязанской промышленности, повышения ее конкурентоспособности и эффективности, что особенно актуально в условиях экономических санкций и необходимости импортозамещения. Об этом мы сегодня беседуем с начальником управления промышленной политики областного минпрома АЛЕКСАНДРОМ МАННАНОВЫМ.

Р.В. – Александр Фанилович, что нового привнес закон в нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность промышленности в регионе?

А.М. – Прежде всего отмечу, что в новом законе воедино собраны меры государственной поддержки промышленных предприятий в рамках полномочий, предоставленных субъектам РФ.

Как сказал в Послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович Путин, «главные причины торможения экономики кроются, прежде всего, в наших внутренних проблемах. Прежде всего, это дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата». Новый региональный закон нацелен на решение этих проблем.

Согласно статье 3 этого закона, основными направлениями промышленной политики Рязанской области являются технологическое перевооружение субъектов деятельности в сфере и модернизация основных производственных фондов, привлечение инвестиций, развитие инженерного, энергетического и транспортного обеспечения отрасли, ее кадровое обеспечение, повышение производительности труда и создание высокоэффективных рабочих мест, многое другое.

Р.В. – Каковы, на ваш взгляд, ключевые положения закона, позволяющие говорить о повышении инвестиционной привлекательности региона?

А.М. – Одним из важнейших инструментов новой промышленной политики, предусмотренных законом, может стать механизм специнвестконтракта. Это соглашения между инвестором и Рязанской областью (а может, и с участием Минпромторга России), в которых фиксируются обязательства всех сторон. Спец­инвестконтракт задает понятные правила игры для инвесторов и стабилизирует действующие условия ведения бизнеса на достаточно долгий срок. Он призван переломить «инвестиционную паузу» в реальном секторе.

Р.В. – Стимулированию деятельности в сфере промышленности посвящена в законе целая глава – целых девять статей. Тем самым подчеркивается важность господдержки для отрасли?

А.М. – Да, конечно. Остановлюсь и тут на ключевом моменте. Как отметил недавно первый заместитель Минпромторга РФ

Глеб Никитин, ключевым элементом промышленной политики в России стал Фонд развития промышленности. Без его участия в современных условиях невозможно представить развитие наиболее эффективных технологий, а также внедрение полномасштабных механизмов по импортозамещению. Новый региональный закон и это учитывает. В наше время федеральная поддержка областной промышленности возможна только при наличии соответствующих региональных мер ее стимулирования. Новый закон дает региональному правительству право создавать государственный фонд развития промышленности Рязанской области, который будет предоставлять финансовую поддержку предприятиям в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга).

Р.В. – А какие еще меры стимулирования предусмотрены в законе?

А.М. –Материально помочь предприятиям промышленности регион вправе за счет льгот по налогам на имущество и на прибыль. Также поддержка может быть оказана в форме госгарантий области, грантов, субсидий и т.д. Имущественная поддержка промышленникам будет осуществляться путем предоставления льготных условий пользования имуществом, которое находится в собственности Рязанской области.

К мерам стимулирования деятельности в сфере промышленности отнесена и поддержка научно-технической и инновационной деятельности предприятий. Тут создан важнейший механизм. Новым законом, кроме всего прочего, стимулирование промышленного производства в Рязанской области предусмотрено осуществлять в рамках государственной программы развития промышленности. В частности, предусмотрено такое мероприятие, как предоставление субсидии предприятиям на возмещение части затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на создание инновационной и конкуренто­способной импортозамещающей продукции.

В рамках информационно-консультационной помощи области возможно финансирование изданий каталогов и справочников, ведение сайтов и баз данных, которые содержат сведения, необходимые для производства промышленной продукции и производственной кооперации, информацию о развитии импортозамещения, проведении ярмарок, выставок и форумов. Правительство региона готово организовывать или содействовать проведению таких меро­приятий. В законе прописаны и меры поддержки промышленных предприятий в области внешнеэкономической деятельности.

Р.В. – Нередко бизнес готов инвестировать деньги в создание производства, но не всегда согласен делать это на голом месте, что называется, в чистом поле. Предусмотрена ли законом помощь предпринимателям в развитии инфраструктуры?

А.М. – Закон предусматривает целый перечень мер, предполагающих участие государства при создании промышленной инфраструктуры, приобретении основных фондов для открытия новых производств. В частности, поощряется создание индустриальных парков, промышленных технопарков и промышленных кластеров. Это выгодно, прежде всего, самому региону. Условия – это толчок для развития бизнеса, а территориальный, кластерный подход повышает мультипликативный эффект от этого развития – новые рабочие места, новые налоги, новые смежные бизнесы, производство и услуги.

Р.В. – Еще одна не менее серьезная проблема – кадры. Что предусмотрено в законе для ее решения?

А.М. – В законе есть отдельная статья: «Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области развития кадрового потенциала». Кадровый потенциал в промышленности необходимо развивать с помощью поддержки организаций, ведущих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам для работников промышленного сектора. Также на финансовую помощь могут рассчитывать и сами промышленники, если они участвуют в создании таких образовательных организаций.

Важен и престиж профессии. Наше министерство вместе с министерством образования, министерством труда и занятости населения и министерством печати и массовых коммуникаций области осуществляет выпуск информационных проектов, направленных на поднятие престижа работы на промышленных предприятиях.

Статья опубликована в номере 234 (5275) от 15 декабря 2016 года
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