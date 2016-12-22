Лидер высоких технологий

Государственный Рязанский приборный завод уверенно смотрит в будущее

Постоянная модернизация производства, внедрение новейших технологий и оборудования, высокий уровень квалификации персонала – вот что на протяжении долгих лет позволяет акционерному обществу «Государственный Рязан­ский приборный завод» оставаться флагманом отечественной радиоэлектроники. Как обстоят дела на предприятии сейчас? Об этом – интервью с генеральным директором АО «ГРПЗ» ПАВЛОМ БУДАГОВЫМ.

Р.В. – Павел Леванович, назовите основные итоги уходящего года для АО «ГРПЗ».

П.Б. – Главное – это то, что наш завод в полном объеме выполнит ключевые показатели и бюджетные ориентиры, которые установил для нас «Концерн Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ»), в состав которого мы входим.

Конечно же, основную выручку нам приносит выпуск военной продукции – авиационных радаров и другой сложной аппаратуры для летательных аппаратов, бронетехники, зенитно-ракетных комплексов. Это наша главная и значимая сфера деятельности.

Мы ожидаем выполнение плана по выручке от реализации продукции на 123%. При этом темп роста к уровню прошлого года составит 126%. Хочу отметить, что около 40% от общей выручки составляет доля от реализации инновационной продукции.

Выполнение плана АО «ГРПЗ» по чистой прибыли должно составить 133%.

За счет внедрения высоко­производительного оборудования и современных технологий увеличится выработка на одного работника (126% к уровню 2015 г.), что указывает на интенсивное развитие производства.

Предприятие своевременно расплачивается по своим обязательствам, не имеет просроченной задолженности по заработной плате, по платежам в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды.

Завод – один из крупнейших налогоплательщиков Рязанской области, в этом году наши выплаты по налогам и сборам превысят два миллиарда рублей.

Р.В. – Президент страны поставил задачу перед предприятиями ОПК увеличить выпуск продукции гражданского и двойного назначения, при этом делать ставку на высокие технологии. Какую работу ведет АО «ГРПЗ» в этом направлении?

П.Б. – В своем декабрьском Послании Федеральному Собранию Президент назвал новые ориентиры для предприятий ОПК: к 2020 году довести уровень гражданской продукции не менее чем до 17%, а в 2025-м – не менее чем до 30%. Это очень сложное и ответственное задание.

Пока гражданская продукция занимает скромные 6 процентов в общем объеме производства. Мы работаем над увеличением этих показателей. Выпускаем и продвигаем на рынки продукцию, хорошо зарекомендовавшую себя, постоянно обновляем ассортимент, разрабатываем новинки, изучаем новые направления деятельности и готовы реализовывать новые идеи и проекты.

Р.В. – Как у вас проходит реализация Федеральных целевых программ?

П.Б. – Благодаря реализации этих программ мы можем производить новейшие образцы изделий, востребованных на внутреннем и внешнем рынках. В 2015 году мы завершили проект по реконструкции и техническому перевооружению производства специализированных вычислительных машин и теперь можем изготавливать печатные платы выше 5-го класса точности и сборочные узлы с высокой плотностью монтажа.

АО «ГРПЗ» участвует в программе «Развитие ОПК РФ на 2011–2020 годы», в рамках которой возведен новый корпус, где разместится гальваническое производство. Сейчас в корпусе проводятся отделочные работы, а также идет поставка и монтаж оборудования.

Данные масштабные работы осуществляются как за счет федерального финансирования, так и с привлечением средств нашего завода.

Р.В. – Расскажите об участии вашего завода в крупнейших международных выставках, таких как «Армия», «Helirussia», «Гидроавиасалон».

П.Б. – Подобные форумы для нас – возможность продемонстрировать новейшие разработки и изделия специалистам из разных стран мира. Это очень серьезные площадки, на которых ведущие производители представляют свои достижения. Одна из последних наших разработок – уникальный нашлемный дис­плей для отображения оперативной пилотажной и прицельной информации для летчика нового вертолета «Ми-28НМ» («Ночной суперохотник»).

Если говорить о форуме «Армия», то экспозиция КРЭТ, в рамках которой мы и участвовали, вызвала наибольший интерес у посетителей и была признана лучшей.

Р.В. – На днях ваш завод посетили иностранные журналисты. Насколько я знаю, это произошло впервые за всю историю завода?

П.Б. – Да, в 2018 году Приборный завод отметит столетие, и за почти век представители зарубежных СМИ побывали у нас в первый раз.

В рамках пресс-тура, организованного АО «КРЭТ», мы ознакомили журналистов из Китая, Индии, Ирана, Азербайджана и Кубы с высокими технологиями, а также образцами наших разработок и серийных изделий. Рассказали о том, чем живет завод сегодня, и о перспективах развития.

Надеюсь, что нашим гостям будет о чем рассказать своим зрителям и читателям.

Р.В. – По данным Рязаньстата, за 10 месяцев текущего года среднемесячная зарплата в регионе составила 26 840 рублей, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышается ли зарплата на вашем предприятии?

П.Б. – В этом году нам удалось повысить зарплату сотрудникам более чем на 12 процентов. У нас средняя зарплата составляет 33–34 тысячи рублей. А в следующем году повышение составит не менее 10 процентов.

Кроме того, на нашем заводе действует система материальной поддержки различных категорий работников. Например, мы компенсируем проценты по ипотеке и оплате арендного жилья. Только в этом году помощь оказана на сумму более 8 миллионов рублей.

Р.В. – У вас на заводе есть поликлиника, содержание которой требует затрат, что сегодня непросто…

П.Б. – У нас есть не только поликлиника, но и своя клиническая лаборатория. Кроме этого, на балансе предприятия есть столовая, а также база отдыха «Волна» и спортивный комплекс «Лучезарный», которые расположены в одном из живописнейших мест нашего края. Работники завода и члены их семей по льготным путевкам отдыхают там, а дети проводят каникулы. В этом году в «Лучезарном» мы отремонтировали корпуса, установили два бассейна.

Для работников есть все возможности заниматься физкультурой: работают спортклуб и тренажерный зал. У нас действует множество спортивных секций, проводятся заводские первенства по разным видам спорта, мы активно участвуем в спортивной жизни нашего региона, выступаем и на всероссийском уровне.

Несмотря на то что социальный комплекс является дотационным для предприятия, мы его поддерживаем и развиваем, так как считаем его нужным и важным для нашего коллектива.

Р.В. – Известно, что на вашем заводе идет активная культурная жизнь. Что планируете провести в ближайшее время?

П.Б. – У нас проходит множество заводских культурно-массовых мероприятий, разнообразных творческих выставок, конкурсов. На днях состоится игра КВН «Наш завод – это семья!».

Накануне Нового года мы проведем конкурс творчества, красоты и грации «Краса завода-2016». В нем примут участие прекрасные представительницы нашего завода и других предприятий города. Так что приглашаем рязанцев 26 декабря во Дворец молодежи на это шоу!

В завершение хочу подчеркнуть, что социальная политика стоит в приоритете для АО «ГРПЗ». При этом участие в решении кадровых и социальных вопросов принимает профсоюз, позиция которого всегда учитывается.