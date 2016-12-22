Выявить и сохранить

Состоялось заседание «круглого стола», посвященное вопросам сохранения и использования объектов культурного наследия региона. Оно прошло под председательством вице-губернатора Сергея Филимонова.

Заседание, которое состоялось в мемориальном музее-усадьбе академика И.П. Павлова, прошло в рамках региональной научно-практической конференции «Сохранение историко-культурного наследия Рязанской области». В работе приняли участие профессор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь) И. Мартыненко, представители органов государственной власти региона, общественных организаций и научного сообщества.

Участники «круглого стола» обсудили вопросы учета, выявления и сохранения объектов культурного наследия, в том числе – деревянного зодчества. В ходе дискуссии было отмечено, что решение задач, связанных с объектами культурного наследия, требует комплексного подхода и привлечения к этой работе специалистов и общественных организаций.