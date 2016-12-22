С учетом мнения жителей

Специальная программа позволит вывести благоустройство дворов на новый уровень

Председатель Рязанской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин принял участие в парламентских слушаниях в Госдуме по теме «Благоустройство общественных пространств в административных центрах субъектов Российской Федерации».

Как сделать двор комфортным местом для семейного отдыха, 13 декабря в Государственной Думе обсудили депутаты, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, руководители региональных заксобраний, мэры городов. Рязанскую область представляли председатель областной Думы Аркадий Фомин и глава администрации Рязани Олег Булеков.

С идеей проведения парламентских слушаний выступила фракция «Единая Россия» в Госдуме, депутаты которой инициировали поправки, направленные на реализацию новых партийных проектов «Наш двор» и «Парки малых городов», предложив увеличить финансирование соответствующих программ.

«Тема актуальная. В период избирательной кампании, в ходе предварительного голосования рязанцы не раз поднимали вопросы благоустройства дворовых территорий. Двор – это та единица общественного пространства, которая объединяет горожан, здесь сосредоточена повседневная жизнь людей, которых волнует состояние подъездов, дворов, улиц, равно как и коммунальная инфраструктура», – отметил в комментарии сайту ryazan.er.ru Аркадий Фомин.

На парламентских слушаниях прозвучало, что при реализации новых проектов в регионах обязателен открытый диалог с гражданами.

«Важно посоветоваться с людьми, спросить, как они видят свой двор, место, в котором пересекаются интересы автомобилистов, семей с детьми, людей старшего поколения, любителей спорта, – подчеркнул Фомин. – Недаром была озвучена статистика, что до 70 процентов проектов дворов, предложенных архитекторами, не удовлетворяют потребности граждан, поэтому концепция благоустройства должна быть обсуждена широко, с привлечением собственников жилья».

Среди прозвучавших мнений – предложение о том, чтобы графики благоустройства были скомпонованы с графиками проведения капремонта домов, чтобы был разработан комплексный подход, учитывающий зонирование пространства, озеленение, системы освещения. Аркадий Фомин предложил организовать партийный контроль за проведением конкурсов и качеством работ, осуществляемых подрядными организациями.

«Очень важно, чтобы новый проект «Единой России» реализовывался в открытом режиме, были созданы общественные советы», – сказал Фомин.

Деньги на проект выделены из федерального бюджета, с учетом регионального софинансирования. Предложения с адресными базами благоустройства дворов регионам необходимо предоставить до 1 марта 2017 года.

По материалам сайта ryazan.er.ru