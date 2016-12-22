Десант здоровья

В Михайловском районе рязанские медики провели социальную акцию

В поселок Трепольский, где проживают более четырехсот человек, приехали преподаватели и ординаторы Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. Чтобы охватить вниманием все потребности граждан в медицинской помощи, в состав автопоезда здоровья во­шли невролог, кардиолог, терапевт, эндокринолог, офтальмолог и гинеколог. Группу возглавлял начальник отдела по воспитательной работе РГМУ Владимир Васильев.

– Инициатива создания таких выездных медицинских бригад принадлежит губернатору Олегу Ковалеву, – говорит Владимир Иванович. – С июня 2011 года ведущие сотрудники нашего вуза два раза в месяц посещают муниципальные образования региона. За это время шестнадцать тысяч рязанцев смогли получить квалифицированную медицинскую помощь и поправить свое здоровье. Сегодня бригада врачей работает в селе Плахино Захаровского района, а другая приехала сюда, в поселок Трепольский.

Два года в Трепольском нет фельдшера, поэтому сельчан на встречу с врачами набралось предостаточно. Сказалась также слаженная работа сотрудников поселковой администрации, своевременно оповестивших своих земляков о приезде врачей. Они организовали подвоз пенсионеров, проживающих на окраинных улицах и в отдаленных малых деревнях.

Прием проходил в здании местной администрации и в поселковом медпункте. Надежда Дмитриевна Куделина, проработавшая всю жизнь в животноводстве ветеринарным врачом, посетила кардиолога, эндокринолога и невролога. Клавдия Андреевна Мурашова двадцать пять лет была продавцом, а потом семнадцать лет трудилась в социальной сфере. Она призналась, что ей хотелось бы попасть ко всем врачам, и свой обход она начала с кабинета офтальмолога. Её приняла клинический врач-ординатор Юлия Сафронова. Она проверила по офтальмологической таблице зрение, измерила глазное давление, выписала необходимые лекарственные препараты. Следующим её пациентом была четырехлетняя Любава Шавырина. И хотя алфавит малышка еще не знает, но на вопросы доктора отвечала четко и уверенно. А еще девочка рассказала, что ей нравится белый халат, и когда она вырастет, то будет учиться на врача, как её старшая сестра Олеся – студентка выпускного курса медуниверситета. Доктор посоветовала малышке всегда беречь глазки и слушаться маму, которая тоже была на приеме и получила нужные рекомендации.

Огромное впечатление на трепольских сельчан произвел врач-терапевт, ассистент профильной кафедры Эдуард Сергеевич Бельских, В составе медицинских бригад он постоянно выезжает в рязанскую глубинку. Это, по его мнению, хорошая практика в диагностике и в совершенствовании лечебных навыков. С ним согласна кардиолог Анна Александровна Молодцова, ординатор кафедры госпитальной терапии областного кардиодиспансера. Свою профессию она выбрала осознанно. После окончания школы поступила в вуз. Дальнейшие жизненные планы девушка связывает с профессиональным становлением.

К доценту кафедры акушерства и гинекологии Людмиле Владимировне Евсюковой образовалась очередь. Посетительницы даже волноваться стали, удастся ли им попасть на прием, но зря волновались. Приняли всех.

В День здоровья 111 жителей Плахина и 115 троепольцев получили высоко­квалифицированную медицинскую помощь. Кому-то был прописан курс амбулаторного лечения, а кого направили на обследование в областные клиники. Никто не остался без внимания и заботы.

Александр Федосеев