Открываем дверь в завтра

Глава региона Олег Ковалев на пресс-конференции для региональных журналистов подвел итоги года уходящего и назвал основные направления работы на перспективу

Губернатор провел пресс-конференцию, посвященную итогам 2016 года. Журналисты 28 региональных средств массовой информации задали 19 вопросов, касающихся здравоохранения, строительства, экологии, сельского хозяйства, создания достопамятных мест, развития массового спорта и других жизненно важных тем. Встреча с журналистами длилась два часа.

Разговор журналистов с главой региона начался с вопроса о том, что, на взгляд губернатора, стало главным в недавнем послании Президента России Федеральному Собранию.

– Основополагающее – это сохранение и развитие человеческого капитала. За этим стоит повышение качества работы систем образования, здравоохранения, создания удобной, комфортной социальной инфраструктуры, доступность современных услуг в любом месте проживания. Много внимания президент уделил развитию экономики и как ее важнейшей части – агропромышленного комплекса, – сказал Олег Ковалев.

Губернатор отметил, что регион демонстрирует стабильный, выше общероссийских показателей, темп развития АПК.

– Но мы должны повышать степень конкурентоспособности нашей продукции, понимать, как складывается себестоимость производства продукции, насколько повышается эффективность каждого гектара, – отметил глава региона, пояснив, что, когда откроются внешние рынки, возможность более низкой себестоимости будет иметь решающее значение.

– Наши резервы по растениеводству, животноводству, переработке не исчерпаны. Развивая пищевую промышленность, мы стремимся к тому, чтобы большая добавленная стоимость осталась на территории региона. Перспективы развития отрасли в целом очень хорошие, важно не снижать набранные темпы, – пояснил Олег Ковалев. Губернатор добавил, что в целом агропромышленный комплекс региона за последние пять лет вырос в 1,5 раза.

– Все, прозвучавшее в послании Президента, актуально для каждого региона, в том числе для рязанского. Я дал поручение подготовить план мероприятий по реализации тех задач, которые находятся в компетенции региональной и муниципальных властей, – сказал Олег Ковалев.

Строительство социальных объектов продолжится

Интересовало представителей СМИ и то, какие социальные объекты будут строиться в будущем году. Создание нового корпуса больницы имени Семашко завершилось в срок, может ли регион рассчитывать на федеральную помощь? Губернатор заверил, что Рязанская область исправно выполняет все обязательства, связанные с федеральным финансированием, продолжается работа по программе «Новая школа», и новые общеобразовательные объекты, в том числе в областном центре, будут введены в эксплуатацию уже в будущем году. Кроме того, регион вошел в федеральную программу по строительству больницы скорой медицинской помощи. Принятые в 2016 году поправки в федеральный бюджет позволили выполнить часть подготовительной работы.

– Мы планируем завершить работу по строительству БСМП в течение 2017-2018 годов, хотя проектный срок создания подобных объектов три года, – отметил Олег Ковалев.

Губернатор заверил, что продолжается работа над проектом нового лечебного корпуса онкологического диспансера. Прорабатывается механизм, который позволит построить корпус на площадке уже действующего, с тем, чтобы строительство не отразилось на лечебном процессе.

– В 2017 году, несмотря на то что областной бюджет будет самым жестким за последние годы, мы планируем вести работы по созданию ряда коммунальных, образовательных, спортивных объектов, фельдшерско-акушерских пунктов, – сказал глава региона.

Экономия и повышение эффективности

Чем были продиктованы произошедшие в этом году преобразования в управленческой сфере региона, в частности объединение министерств и управлений, – это еще одна тема, затронутая на пресс-конференции. Олег Ковалев заверил, что главная цель объединения, например, министерств лесного хозяйства и природопользования – повышение эффективности управления ресурсами, качества работы, а также экономия средств на содержание административного аппарата. Олег Ковалев привел пример: сокращение управленческого аппарата на 77 штатных единиц в результате проведенного объединения позволило высвободить 50 миллионов рублей.

– За три года работы в сложных экономических условиях мы сократили издержки на содержание органов власти на 2 миллиарда рублей. Прежде чем принимать какие-либо управленческие решения, мы тщательно изучали аналогичную практику других регионов и перенимали передовой опыт, – отметил губернатор.

Объединения министерств и управлений Государственной жилищной инспекции и Госстройнадзора были согласованы с федеральными органами власти, пояснил Олег Ковалев.

Программа по переселению из аварийного фонда завершена

Причем с опережением сроков. Завершить все запланированное в региональной программе по переселению из аварийного жилого фонда область должна была осенью 2017 года. В настоящее время ведется оформление квартир в собственность переселяемых, и к Новому году новоселы получат ключи от квартир.

– Работа региона получила высокую оценку на федеральном уровне, мы получили дополнительно 50 миллионов рублей из федерального бюджета, что позволило нам сэкономить средства регионального бюджета на софинансировании программы. Я обратился в правительство России с просьбой выделить нам средства на 2017 год, чтобы продолжить работу по расселению оставшегося аварийного фонда, – сказал Олег Ковалев.

Всего за годы действия программы было построено более 100 тысяч квадратных метров жилья, новое жилье получили более 6,5 тысячи рязанцев, за 2016 год по программе возведено более 20 тысяч квадратных метров и переселено более 1300 человек.

Создание достопримечательного места «Есенинская Русь» вышло на новый уровень

Работа над проектом достопримечательного места, связанного с именем Сергея Есенина, «наткнулась» на «несостыковки» в федеральном законодательстве.

– Проект глубоко проработан, получил высокую оценку на федеральном уровне. Но вопрос создания достопримечательного места имеет межведомственный характер, – пояснил губернатор.

В настоящее время создана рабочая группа под руководством заместителя Председателя Правительства России Ольги Голодец, которая займется внесением поправок в законодательство, связанных в том числе с охраной природных ресурсов, развитием туристического направления.

Глава региона отметил, что в течение года музей в Константинове посетят свыше 300 тысяч туристов.

На защите интересов граждан

Как повлиять на застройщиков, которые задерживают сроки ввода в эксплуатацию жилья и создают условия для того, чтобы рязанцы пополнили общероссийский список обманутых дольщиков? На этот актуальный вопрос Олег Ковалев ответил, что пока, с юридической точки зрения, мы не можем говорить о наличии в регионе обманутых дольщиков.

– В этом году в эксплуатацию должно быть введено около 670 тысяч квадратных метров жилья, что больше, чем в прошлом году. В основном, эти объекты построены добросовестными застройщиками. Но есть и те, кто нарушил сроки ввода жилья в эксплуатацию, предусмотренные проектными декларациями. С ними мы ведем работу, – пояснил губернатор.

Глава региона назвал строительные компании, не выполнившие свои обязательства: «Имтер», «Аэробус», «Виктория» и «Экополис».

– Мы принимаем меры различного характера, в том числе ищем способы, чтобы застройщик, попавший в сложную ситуацию по объективным причинам, мог достроить и сдать жилье. Если возможностей у застройщика нет, мы работаем по привлечению дополнительных ресурсов на достройку домов. Рассматриваются формы поддержки в виде привлечения других застройщиков. Дольщики со своими проблемами один на один не останутся, – заверил Олег Ковалев.

Он напомнил, что в настоящее вносятся изменения в федеральное законодательство, регулирующее сферу долевого строительства, создается Фонд помощи обманутым дольщикам.

В преддверии года экологии

Будет ли в будущем году реализован проект реконструкции очистных сооружений Рязанской нефтеперерабатывающей компании? Отвечая на этот вопрос, глава региона напомнил, что проект выполнен и получил положительное экспертное заключение, однако экономическая ситуация не позволила РНПК приступить к его воплощению.

– Переговоры с ответственными должностными лицами Роснефти были долгими, мы были вынуждены согласиться с доводами компании. Было выработано совместное решение о том, что Роснефть идет по пути снижения выбросов в атмосферу и воду за счет реконструкции основного производства и мехочистки. В течение 2015-2016 годов, несмотря на экономические сложности, предприятие ведет реконструкцию основного производства. Это повышает глубину переработки нефти, качество продукта и снижает выбросы, – объяснил Олег Ковалев.

Реконструкция очистных сооружений будет следующим этапом.

– Решать экологические проблемы надо шаг за шагом, – отметил глава региона.

О планах на будущее

– Если думать о том, участвовать или нет в предстоящих губернаторских выборах, очень трудно будет делать свою работу, – ответил губернатор на вопрос о планах вновь выдвинуть свою кандидатур на пост главы региона, – для меня главная задача – сконцентрироваться на той работе, которую я делаю.