Областная общественно-политическая газета
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15.12.2016
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№234 (5275) |
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Общество
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Созвездие талантов

25 талантливых ребят и 15 коллективов получили награды администрации города
Автор фото: Дмитрий Осинин | Созвездие талантов
Фото: Дмитрий Осинин.

Во Дворце детского творчества состоялось торжественное чествование учащихся учреждений дополнительного образования, добившихся результатов в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней. Благодарственные письма администрации города Рязани и ценные подарки получили 25 ребят и 15 коллективов. Среди них лауреаты и победители таких конкурсов, как фестиваль детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам», фестиваля творчества и искусств «Время зажигать звезды», детского литературного конкурса «Волшебный мир сказок», конкурса рисунка «Хрустальная туфелька» и др.

Четвероклассница Полина Пискарева стала лауреатом I степени фестиваля-конкурса «Бегущая по волнам» в номинации «Народное пение». Сначала занятия вокалом были для девочки лечебной процедурой. В раннем возрасте у нее был дефект речи, который посоветовали лечить пением. На «музыкальных процедурах» выяснилось, что у Полины сильный голос, да и ей самой очень понравилось петь. Она стала заниматься в студии фольклора и этнографии «Росинка» Дворца детского творчества.

– Народные песни мне нравятся намного больше, чем современные, потому что в них есть смысл, и, исполняя их, ты многое узнаешь о традициях предков, – говорит Полина. – Победы в конкурсах важны для меня – это знак, что мое творчество приносит людям радость, а значит, я стараюсь не зря.

С высокими достижениями ребят поздравила заместитель главы администрации Лариса Крохалева. Она поблагодарила педагогов, родителей, руководителей образовательных учреждений, создавших условия для развития и поддержки одаренных детей.

В прошедшем учебном году более 1000 воспитанников, 200 коллективов и команд добились значительных результатов в конкурсах и соревнованиях в области искусств, спорта, технического творчества.

Статья опубликована в номере 234 (5275) от 15 декабря 2016 года
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