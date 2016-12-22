Вести районов

ЕРМИШЬ. Продолжается строительство животноводческой фермы на 200 голов дойного стада в деревне Турмадеево Надежкинского сельского поселения. Собственное крестьянское хозяйство начинающий фермер Евгений Хохлов зарегистрировал в 2012 году и получил грант на создание и развитие КФХ. На тот период в его собственности было чуть более 130 гектаров земли, на которых молодой аграрий занялся растениеводством. В 2016 году Евгений Хохлов прошел конкурсный отбор по созданию семейной молочной фермы в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на строительство животноводческой фермы на 200 голов дойного стада ему выделен грант в размере 8,5 миллиона рублей. На сегодня строительство в КФХ «Хохлов Е.П.» подходит к завершению, сделан световой конек, вставлены пластиковые окна.

СОКОЛОВКА. Независимая исследовательская организация «Центр изучения молочного рынка» составила рейтинг из 50 ведущих компаний по производству сырого молока в нашей стране, сообщает DairyNews. Это первое исследование, в котором проанализированы российские холдинги и крупнейшие молочные комбинаты. На 36 месте в рейтинге ООО «Авангард» Рязанского района. В 2015 году объем производства молока на предприятии составил 27 280 тонн, на 3,2% больше, чем в 2014 году. Доля ООО «Авангард» в производстве сырого молока в Рязанской области составляет 8,4%.

ШАЦК. Работники управления Пенсионного фонда РФ по Шацкому району побывали в гостях у студентов Рязанского колледжа культуры и провели урок на тему «Ваша будущая пенсия». Специалисты рассказали студентам о современной пенсионной системе, об основных функциях, которые сегодня выполняет Пенсионный фонд РФ, о многом другом. Главная цель урока – помочь молодым людям найти ответы на вопрос: «Что следует предпринимать, чтобы пенсия была достойной?» На уроке студенты демонстрировали хорошее знание таких, казавшихся поначалу сложными, вопросов, как пенсионные баллы и накопительная пенсия, государственные услуги в электронном виде.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В библиотеке села Благие открылась персональная выставка местной жительницы Ирины Рязанцевой «Рукотворное чудо». Ирина мастерит симпатичных тряпичных куколок и красивые веера из пластиковых вилок, шьет и расшивает костюмы и головные уборы для выступлений местных самодеятельных артистов.

ШИЛОВО. Для учеников Лесновской общеобразовательной школы, вступивших в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», были организованы познавательные экскурсии. Ребята побывали на аэродроме «Крутицы», в физкультурно-спортивном комплексе «Арена» и районном краеведческом музее. Так, на аэродроме юнармейцы смогли познакомиться с военной и авиационной техникой, а в музее узнали много нового из истории района.

САРАИ. В селе Можары установлены 183 фонаря с энергосберегающими светодиодными элементами. Они автоматически включаются с наступлением темноты и гаснут с рассветом. Фонари стоят через каждые 50 метров на протяжении 7,5 километра.

КАСИМОВ. В преддверии российского Года экологии агентство «Интерфакс-ЭРА» вывело рейтинг почти 5 тыс. предприятий. Агентство приводит данные, отражающие энергетическую, экологическую эффективность и «прозрачность» исследуемых фирм. Компания «ЕЛАМЕД» в списке из 4897 предприятий России по обобщенному рейтингу («Рейтинг фундаментальной эффективности») заняла 87 строку. Среди предприятий Рязанской области компания «ЕЛАМЕД» по показателю «Прозрачность отчетности» на первой строчке, по показателю «Энергоресурсная эффективность» заняла второе место и по показателю «Экосистемная эффективность» – третье место в рейтинге.

САСОВО. Отряд «Волонтер» Сасовского индустриального колледжа имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова провел акцию помощи бездомным животным «Маленькие друзья с большим сердцем». Цель – привить участникам чувство сострадания, ответственности и любви к животным, привлечь внимание общественности к проблемам бездомных животных и оказать посильную помощь приюту «Шанс», расположенному на территории города. В приюте волонтеры проводили уборку и ремонт в вольерах, помогали с организацией поставок еды, сбором медикаментов, на улицах раздавали листовки с информацией о животных, которым нужна помощь.