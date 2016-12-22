В Рязани расследуют гибель 17-летнего юноши

Вчера вечером возле одного из домов по улице Станкозаводской города Рязани было обнаружено тело 17-летнего парня с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. По информации сайта следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.