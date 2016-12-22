В Рязани злоумышленник бесплатно пытался отовариться в трех супермаркетах

В областном центре задержали нарушителя, который за два часа трижды пытался похитить продукты и спиртное из небольших супермаркетов Рязани, сообщает об этом сайт регионального УМВД России.

В полицию поступило сообщение от работника одного из супермаркетов, расположенного в Октябрьском районе областного центра. Мужчина заявил, что из торгового зала злоумышленник пытался похитить продукты питания и спиртное. Злоумышленник под видом посетителя набрал корзинку покупок, а затем, не оплатив их, быстро вышел через кассу. На выходе из магазина работники торгового зала попытались остановить злоумышленника, а он бросил добычу и убежал. Полицейские на месте преступления собрали сведения о внешности злоумышленника и передали ее соседние районы города, а также всем экипажам ДПС ГИБДД и патрулям полиции, курсирующим по улицам. Вскоре сообщение об аналогичном преступлении поступило из Железнодорожного района города Рязани. Там мужчине, похожему по описанию злоумышленника, удалось выбежать на улицу с продуктами и алкоголем.

Пока сотрудники полиции анализировали записи камер видеонаблюдения пострадавшего магазина, сообщили о еще одном ограблении. Через полчаса мужчина посетил с похожим визитом еще один продуктовый магазин, расположенный через два квартала.

К этому моменту оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 21-летний рязанец, ранее судимый за хищения. Его разыскали и задержали.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.161 УК РФ.