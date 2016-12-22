За ночь с улиц Рязани вывезли 764 кубометра снега

Как сообщает сайт администрации города, сегодня ночью вывоз снега производился с улиц Высоковольтной, Чкалова, Каширина, Полонского, Свободы, Московского шоссе.

В уборке проезжих частей дорог города были заняты 76 единицы техники. Вывезено 764 куб.м снега.

Сегодня в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 4 трактора, 4 погрузчика, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников Дирекции благоустройства города.