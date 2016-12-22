В ДТП в Рязани пострадал ребенок

По информации сайта УМВД России по области, автоавария произошла вчера в 16.45 на Михайловском шоссе Рязани. 49-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь в направление Московского шоссе, не справился с управлением. В результате иномарку вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем «Лада Гранта». На заднем пассажирском сидении «Лады Гранты» за водителем находился 10-летний ребенок, в момент столкновения он ударился головой о стойку автомобиля. С подозрением на сотрясение головного мозга ребенка доставили в больницу.