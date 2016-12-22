В Рязани «Жигули» столкнулись с автомобилем «Volkswagen Jetta»

ДТП произошло вчера в 20.30 на ул.Высоковольтной областного центра, сообщает об этом сайт УМВД России по области. Водитель автомобиля «ВАЗ-2110», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество проезда движущемуся по главной дороге автомобилю «Volkswagen Jetta». В результате произошло столкновение транспортных средств. В ДТП водитель иномарки получил травмы, ему на месте происшествия была оказана медицинская помощь.