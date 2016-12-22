Во время рейдов по соблюдению миграционного законодательства в Рязани выявили 14 нарушителей

Как сообщает пресс-служба УМВД России по области, в ходе рейдов полицейские проверили места массового проживания мигрантов, кафе и развлекательные заведения, в которых собираются иностранные граждане. В проверках принимали участие сотрудники уголовного розыска, подразделений по вопросам миграции, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы полиции, а также бойцы ОМОН отдела Росгвардии по Рязанской области.

Иностранных граждан доставили в подразделения полиции Железнодорожного и Советского районов города Рязани. У них проверили документы, дактилоскопировали и проверили по базам криминалистического учета. В Железнодорожном районе было выявлено 8, а в Советском – 6 нарушителей миграционного законодательства. В отношении 13 из них принято решение о выдворении за пределы России.