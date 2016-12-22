В Рязанской области раскрыли ограбление, совершенное в сельском магазине

В полицию поступила информация об ограблении продуктового магазина в селе Грязное, сообщает сайт УМВД России по области. Работница магазина сообщила, что в торговый зал вошли двое посетителей. Выбрав две бутылки водки и пакет сока, они подошли к выходу и убежали. Продавщицы пытались преследовать грабителей, но они прыгнули в автомобиль, который ждал их на улице, и скрылись. Женщины успели заметить цвет машины и марку, а также то, что авто было без госномеров.

На место преступления немедленно выехали сотрудники полиции. Стражи правопорядка обследовали село и обнаружили автомобиль, похожий по описанию на авто злоумышленников. Правда, припаркованные у одного из дачных домов зеленые «Жигули» были с госномерами. Двигатель был еще теплым, а в доме за столом сидела компания. Молодые люди допивали одну из похищенных бутылок водки.

Сотрудники полиции выяснили, что рязанцы приехали к приятелю на дачу, чтобы подготовить дом к встрече Нового года. За хлопотами они выпили привезенное с собой спиртное и, чтобы продолжить застолье, решили «заглянуть» в ближайший магазин. Злоумышленники подготовились к визиту – сняли госномера и хорошенько обсудили план «операции». На их взгляд, «дело» прошло гладко, так что злоумышленники спокойно начали распивать похищенное спиртное. Празднование прервали сотрудники полиции.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ.