В Рязани пресекли работу двух игорных заведений
Стражи правопорядка пресекли два факта незаконной организации и проведения азартных игр, сообщает сайт УМВД России по области. Нарушения выявлены на ул. Станкозаводской и на Куйбышевском шоссе.
В развлекательном заведении на улице Станкозаводской полицейские изъяли 3 единицы игрового оборудования.
В ходе осмотра помещений на Куйбышевском шоссе сотрудники полиции изъяли 3 комплекта компьютерного оборудования, которое использовалось для организации игорного бизнеса.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
22 декабря 2016