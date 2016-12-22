В Рязани пресекли работу двух игорных заведений

Стражи правопорядка пресекли два факта незаконной организации и проведения азартных игр, сообщает сайт УМВД России по области. Нарушения выявлены на ул. Станкозаводской и на Куйбышевском шоссе.

В развлекательном заведении на улице Станкозаводской полицейские изъяли 3 единицы игрового оборудования.

В ходе осмотра помещений на Куйбышевском шоссе сотрудники полиции изъяли 3 комплекта компьютерного оборудования, которое использовалось для организации игорного бизнеса.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.