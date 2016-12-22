В Рязани откроется выставка «Мещера в творчестве Леонида Виноградова»

Как сообщает портал «Вездекультура», выставка начнёт работу в областном художественном музее им. И.П. Пожалостина. Торжественное открытие состоится завтра в 12.00.

Леонид Гаврилович Виноградов (1927 – 2008) с отличием окончил Рязанское художественное училище (1951 – 1956), работал в Художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР. С первых лет самостоятельной творческой деятельности регулярно принимал участие в областных, а с 1980 г. в зональных, региональных и всероссийских выставках. Совершил ряд творческих поездок по Рязанской области, в том числе в Окский заповедник, с. Константиново, г. Касимов. Многие произведения Виноградова навеяны поэзией Есенина. В последние десятилетия художник много времени проводил в селе Тырново Шиловского района, где создал серию окских пейзажей.

Мещерская тема занимает важное место в творчестве Леонида Виноградова. Она нашла отражение в многочисленных лесных пейзажах, натюрмортах с атрибутами рыбалки, представленных как небольшими этюдами, так и в крупных законченных картинах. Неслучайно выставка экспонируется в залах Дома-музея И.П. Пожалостина. С солотчинской усадьбой связано творчество писателя К.Г. Паустовского, посвятившего природе Мещерского края лучшие свои произведения.

Выставка будет работать до 8 января 2017 г.