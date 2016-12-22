Жителей Рязанской приглашают принять участие в итоговой конференции программы «Ты – предприниматель»

Она пройдёт 19 декабря с 10:00 до 18:00 в конгресс-отеле «Форум», сообщает пресс-служба минэкономразвития области. Для представителей предпринимательского сообщества будут работать профильные дискуссионные площадки.

Тренер Дамир Халилов на площадке «SMM-технологии в микро-бизнесе» раскроет тайну, что же значат буквы SMM, и как с их помощью завоевать потребительский рынок.

На площадке «Бизнес-приговор» будут моделировать сложные ситуации, которые могут встретиться предпринимателям в ходе работы и помогут найти способ их решения.

Приглашенный эксперт Сергей Ремезов, директор онлайн-сервиса для ведения бухгалтерии «Мое дело», который в 2010 году занял призовое место в совместном конкурсе Google и Forbes «Бизнес-проект – 2010», а также в Национальном предпринимательском конкурсе «Бизнес инновационных технологий», расскажет историю успеха компании, поделится секретами успеха.

Во время конференции пройдёт выставка hand made, на которой будут представлены новогодние подарки, авторские аксессуары, дизайнерские предметы и многое другое. Будет работать фотозона.

Желающие принять участие должны отправить заявку на почту info@mpr62.ru.