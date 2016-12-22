Творчеству юных техников в Рязани исполнилось 60 лет

Областная станция юных техников, которая в этом году была переименована в Ресурсный центр дополнительного образования, отметила круглую дату

Праздник состоялся во Дворце молодежи. Перед началом торжества все гости смогли принять участие в интерактивных площадках, мастер-классах, осмотреть выставки судо- и авиамоделей, роботов.

На сцене людям, внесшим большой вклад в развитие технического творчества в регионе, были вручены региональные и федеральные награды. Знака Губернатора Рязанской области «За усердие» была удостоена педагог дополнительного образования Вера Бокова.

Заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина поздравила всех причастных к юбилею и поблагодарила их за многолетнюю работу на благо технического прогресса.

– Вы – команда испытателей и творцов, умеете мыслить на перспективу и учите этому молодое поколение, – отметила Елена Ивановна. – Техническое творчество имеет большое значение и для развития детей и подростков, и для развития региона, страны в целом. Используйте свои знания, чтобы помочь миру увидеть новые горизонты.

Елена Буняшина напомнила, что по решению губернатора в Рязани будет создан технопарк.