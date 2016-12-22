За 11 месяцев этого года в Рязанской области из-за выезда на «встречку» произошло 249 ДТП

В них 99 человек погибли и 482 ранены

Как сообщает сайт УМВД России по области, основное количество таких автоаварий происходит на федеральных трассах, проходящих по территории нашей области. Здесь большой поток как легкового, так и грузового транспорта, водители которого зачастую превышаются разрешённую скорость.

На территории области наиболее аварийными днями являются пятница и суббота, наибольшее количество погибших в результате ДТП регистрируется также в пятницу.