За 11 месяцев этого года в Рязанской области из-за выезда на «встречку» произошло 249 ДТП
Как сообщает сайт УМВД России по области, основное количество таких автоаварий происходит на федеральных трассах, проходящих по территории нашей области. Здесь большой поток как легкового, так и грузового транспорта, водители которого зачастую превышаются разрешённую скорость.
На территории области наиболее аварийными днями являются пятница и суббота, наибольшее количество погибших в результате ДТП регистрируется также в пятницу.
22 декабря 2016