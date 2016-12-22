В Рязанской области изменится порядок возврата транспортных средств со спецстоянки

Губернатор Олег Ковалев внес законопроект, в соответствии с которым процедура возврата транспорта со спецстоянки возможна без предъявления документов об оплате расходов на эвакуацию.

Глава региона внес на рассмотрение депутатов областной Думы проект закона, согласно которому меняется порядок возврата транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку. Согласно изменениям, предложенным губернатором, процедура будет проходить без предъявления документов об оплате расходов на перемещение и хранение автомашин.

Губернатор Олег Ковалев отметил, что такая новелла дает возможность вернуть автомобиль сразу же после того, как владелец обратится с этой целью на стоянку, при этом оплатить стоимость эвакуации и хранения машины можно будет позднее, в течение 30 дней.

Источник: сайт правительства Рязанской области