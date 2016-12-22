В Рязани открыли новый корпус больницы имени Семашко

Пятиэтажное здание лечебного корпуса расположено на территории больничного комплекса, включает в себя три стационарных отделения, а также офтальмологическую поликлинику. Корпус был построен в рекордно короткие сроки – всего за семь месяцев. Это стало возможным благодаря выделенным Рязанской области из федерального бюджета 250 миллионам рублей, добавленным к региональному софинансированию.

Сегодня новый объект торжественно открыли губернатор Олег Ковалев и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров. По словам главы региона, новый корпус больницы имени Семашко – это востребованный объект, важная компонента в системе здравоохранения региона.

Новый больничный корпус оснащен и новым оборудованием. Здесь есть современный рентгеновский аппарат и высокотехнологичная офтальмологическая операционная. Предусмотрена система электронной записи на прием к врачу, что особенно важно для пациентов из районов области. Часть палат в стационаре специально оборудованы для маломобильных пациентов.