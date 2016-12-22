Рязанские баскетболисты потерпели девятое поражение подряд в чемпионате России

В очередном матче чемпионата страны по баскетболу среди клубов Суперлиги «Рязань» дома, на паркете Дворца детского творчества, встретилась с командой «Спартак-Приморье» из Приморского края. Соперники делили третье – пятое место в турнирной таблице, а наша дружина занимала позицию среди аутсайдеров. Разница в классе, конечно же, сказалась на ходе поединка. Правда, первый период выиграли рязанцы (22:21), а затем спартаковцы прочно завладели инициативой – три игровых отрезка завершили в свою пользу (26:18, 30:15, 19:18) и в итоге одержали убедительную победу – 96:73. Это уже девятое поражение нашей дружины в чемпионате страны. «Рязань» выступала в таком составе: Максим Морозов (набрал 6 очков), Виктор Заряжко (8), Иван Русецкий (22), Валентин Юрчик (4), Александр Фомин (19), Илья Мамонов, Павел Бугаенко (6), Иван Коробейников (2) и Никита Клюндиков (6).

Ближайший матч чемпионата России «Рязань» вновь проведет дома: 17 декабря во Дворце детского творчества она встретится с занимающим шестое место «Сахалином».