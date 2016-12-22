Главная хоккейная команда Рязанской области одержала шестую победу подряд в чемпионате России

В ходе домашней серии матчей чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Рязань» во Дворце спорта «Олимпийский» встретилась с «Рубином» из Казани. Поединок был отмечен напряженной, острой борьбой соперников. Хозяева, играя в большинстве, открыли счет – шайбу в ворота гостей отправил Александр Денежкин. До первого перерыва соперники сделали результат ничейным, а во втором периоде Андрей Чванчиков вырвал для ХК «Рязань» победу.

Очередной успех позволил нашей дружине подняться на десятое место в турнирной таблице. Напомним, в турнир плей-офф выходят шестнадцать сильнейших коллективов из 26 стартовавших. В этот же день воронежский «Буран» дома уступил «Нефтянику» из Альметьевска – 2:3. Именно с «нефтяниками» рязанцам предстоит встретиться в ближайшем матче чемпионата ВХЛ 16 декабря. Наши соперники – обладатели «Братины» по итогам предыдущего сезона, сейчас занимают шестнадцатую позицию, отставая от ХК «Рязань» на четыре очка. Поединок во Дворце спорта «Олимпийский» начнется в 19.00.