Рязанские юнармейцы хранят память о прошлом

Региональная научно-практическая конференция участников юнармейского движения «Битва за Москву – пролог Великой Победы» собрала школьников и их педагогов из Рязани, Михайлова, Ряжска, Скопина, а также Захаровского и Рыбновского районов. Ребята ведут научно-исследовательскую деятельность, изучают вклад своих предков в Победу.

Перед началом конференции ее участники собрались на митинг у памятника Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову. Руководитель движения «Юнармия» в регионе, генерал-майор запаса Михаил Невдах, начальник Музея истории Воздушно-десантных войск, полковник запаса Степан Таненя приветствовали собравшихся и пожелали им достойно продолжать обучение, и чтить память своих предков. Участники митинга возложили цветы к памятнику.

На открытии конференции в музее истории Воздушно-десантных войск выступила заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Она напомнила юнармейцам, что их ровесникам пришлось в годы Великой Отечественной войны сражаться и побеждать в самых суровых условиях. «Но дух русского солдата всегда был силен. Мы любим свою землю, и это помогло нам выстоять», – отметила она.

Школьники выступили с докладами, рассказав об участии земляков в войне, работе в тылу, а также о работе поисковых отрядов «Юнармии». После конференции для гостей провели экскурсии по музею.