Детская студия при Государственном Академическом Рязанском русском народном хоре им. Попова стала лауреатом Всероссийского хорового фестиваля народных хоров
Детская студия при ГАРРНХ им. Попова завоевала звание лауреата третьей степени во Всероссийском хоровом фестивале, сообщает пресс-служба Рязанской областной филармонии. В фестивале приняли участие полторы тысячи народных коллективов. В течение всего года в регионах отбирали лучших представителей народного хорового искусства. Вчера в храме Христа Спасителя в Москве прошел гала-концерт, на котором выступили представители Тувы, Мордовии, Северной Осетии, Чечни, хоровые коллективы из Хабаровска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Кургана. В финальном аккорде гала-концерта соединилось более восьмисот голосов. Русские народные песни исполняли всем залом.
22 декабря 2016