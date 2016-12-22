Родовой герб семьи Карамзина и его письма к императору рязанцы увидят на выставке

В областной библиотеке имени Горького открылась экспозиция «Именитейший гражданин государства Российского»

Она посвящена 250-летию со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. В ознаменование этой даты 2016 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом Карамзина.

Основу экспозиции составляют издания из фондов библиотеки имени Горького и Государственного архива Рязанской области, предоставившего уникальные экземпляры «Московского журнала» 1791, 1792 гг., издававшегося Н. М. Карамзиным. Именно в этом журнале впервые были опубликованы «Письма русского путешественника» и «Бедная Лиза», ставшие любимым чтением многих поколений.

На выставке можно ознакомиться с литературной и общественной деятельностью родоначальника русской сентиментальной поэзии, реформатора русского литературного языка, публициста и критика, самого известного историографа России.

О многом рассказала посетителям библиотеки копия родового герба Карамзиных и его описание, выполненные писателем. Большой интерес представляют письма Н. М. Карамзина, адресованные императору Александру I, другу А. И. Тургеневу и жене; прижизненные издания произведений Карамзина, например, «История государства Российского» (1818).