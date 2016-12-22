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15.12.2016
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Власть
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Облдума приняла бюджет Рязанской области на три года во втором чтении

На заседании регионального парламента в четверг, 15 декабря, депутаты приняли проект закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» во втором, окончательном чтении.

Итоговый законопроект депутаты поддержали почти единогласно, «против» голосовала только фракция КПРФ. Во втором чтении в документ внесено двадцать поправок. Из них наиболее масштабная – поправка губернатора, касающаяся предмета первого чтения. По итогам распределения на федеральном уровне дотаций субъектам Рязанская область получила 3,5 млрд. рублей, и основные характеристики проекта регионального бюджета потребовали корректировки со знаком плюс. В окончательном виде они выглядят следующим образом: доходы и расходы в 2017 году запланированы в объеме 43,4 млрд. рублей. В 2018 году доходная часть составит 41,8 млрд. рублей, расходная – 36,8 млрд. рублей, в 2019 году – соответственно 44,4 млрд. рублей и 42,6 млрд. рублей.

Кроме того, в первоначально внесенном проекте областного бюджета предполагалось приостановить индексацию регионального материнского капитала по аналогии с федеральным решением. Но ко второму чтению возможности для ежегодной индексации этой меры поддержки на 4 процента были изысканы.

Среди значимых поправок – инициатива, с которой выступила группа депутатов фракции «Единая Россия», по увеличению на 10 млн. рублей поддержки муниципальным образованиям на решение вопросов благоустройства.

Особенности принятого документа прокомментировал председатель областной Думы Аркадий Фомин. Он обратил внимание, что бюджет на 2017-2019 годы принимался в сложных экономических условиях.

– Но главное, чего мы смогли добиться при работе над бюджетом, это финансовое обеспечение всех публичных обязательств перед населением, которые имеет государство в нашем регионе. Для нас это принципиальный вопрос. В бюджете определено финансирование указов Президента – это тоже один из главных вопросов, которыми мы руководствовались при работе над этим непростым бюджетом. Мы видим, что практика, когда федеральный центр участвует в решении сложных социальных, экономических проблем региона, будет продолжаться. Об этом сказал Президент, и уже в этом бюджете мы запланировали в части реализации послания Президента расходы на реализацию программы по созданию современной городской среды. На эти цели с федерального уровня запланирован 201 миллион рублей, и мы также запланировали софинансирование из регионального бюджета, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Значительные средства в новом бюджете, указал он, заложены на дорожное строительство.

– Если сначала мы планировали заложить в бюджет нашего регионального дорожного фонда 3,3 миллиарда рублей, то по итогам обсуждений и выделения федеральных средств у нас получится 4 с лишним миллиарда, – отметил глава регионального парламента.

Существенная сумма, по его словам, предусмотрена на укрепление материальной базы сельских домов культуры – 27 млн. рублей. 303 млн. рублей запланировано на завершение строительства школ в пос. Октябрьский Пронского района и микрорайоне ДПР-5 г. Рязани. Эти деньги позволят привлечь из федерального бюджета дополнительные средства, которые также пойдут на строительство новых школ.

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