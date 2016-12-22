Рязанские журналисты почтили память коллег, погибших при исполнении профессионального долга

По традиции были зажжены свечи у мемориальной доски. Собравшиеся вспомнили своих коллег, не вернувшихся в редакции с заданий.

Председатель регионального отделения Союза журналистов России Галина Зайцева отметила, что в последние два года в журналистском цехе не было потерь. А тех, кто погиб, выполняя свой долг, коллеги помнят и чтут.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, был учрежден в 1991 году по инициативе Союза журналистов России.

В 2016 году в мире при исполнении профессионального долга погибли 15 журналистов. Они работали в Сирии, Ираке, Мексике, Турции, на Украине и в других странах. В 2014 году на юго-востоке Украины погибли специальный фотокорреспондент «России сегодня» Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала «Россия» Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно награждены орденами Мужества.