В Рязани показали рисунки детей, переживших оборону города осенью-зимой 1941 г.

В Музее истории молодежного движения прошел урок, посвященный 75-летию контрнаступления советских войск под Москвой.

Школьники познакомились с хроникой боев за Москву, вспомнили имена рязанцев, погибших на московском направлении. Открытием для учащихся стали документальные кадры по маскировке главных объектов Москвы: Кремля, Мавзолея, Большого театра.

Музей представил рисунки детей, переживших оборону Рязани осенью-зимой 1941 г. Эти документы дают реальную картину не только военной, но и бытовой жизни рязанских школьников, которые продолжали учиться, оказывать шефскую помощь в госпиталях.