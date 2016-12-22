В Рязани обсудили вопросы антимонопольного законодательства

Общественно-консультативный совет при управлении федеральной антимонопольной службы по Рязанской области рассмотрел несколько вопросов, которые напрямую касаются поддержки малого среднего бизнеса. В частности, подробно обсудили правила и стоимость подключения к электросетям новых абонентов. Мало кто знает, но сейчас действует норма закона, которая позволяет подключиться к сетям за очень небольшую плату, если потребляемая мощность не превышает 15 киловатт. А для предприятий есть сразу два тарифа на подключение, причем один из них обычно в десять раз дороже другого. Казалось бы – выбор очевиден, но не всегда энергетики предоставляют информацию о возможностях снижения цены подключения. Вторым вопросом стал порядок вынесения предупреждений юридическим лицам по признакам нарушения законодательства, который, в некоторых случаях, не предполагает штрафов. Такая практика направлена на сохранение малых и средних предприятий, поскольку не все они могут платить штрафы без последствий, таких как сокращение штатов или даже закрытие. И наконец, удалось подробно обсудить вопрос защиты от конкурентного выдавливания с рынка малых торговых точек крупными сетевыми игроками. Особенно остро этот вопрос стоит в районах региона, где малый бизнес берет на себя особые социальные обязательства, в то время как национальные торговые сети работают на прибыль.

В работе совета приняли участие руководитель управления Юрий Гребнев, а также специалисты ведомства, приглашенные эксперты, представители рязанских элетросетевых организаций, а также бизнес-омбудсмен Егор Бурцев.