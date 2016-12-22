Утверждены изменения в Генеральный план города Рязани

Как сообщает сайт гордумы, согласно изменениям функциональное зонирование территории на улице Новаторов меняется с зоны городских парков, скверов, бульваров на зону прочих обслуживающих и деловых объектов и с общественно-жилой зоны на зону городских парков, скверов, бульваров. Изменения вносятся в целях приведения границ в соответствие с требованиями законодательства, а также для увеличения объектов озеленения на территории города Рязани.

Участок на улице Солнечной переводится из многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения и общественно-жилой зоны на зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. На территории расположен завод, для проведения его реконструкции необходимо, чтобы участок был расположен только в одной территориальной зоне.

Функциональное зонирование территории, расположенной в границах улиц: ул. Высоковольтная, Весенняя, Шевченко, 5-я Линия, меняется с зоны застройки многоэтажными жилыми домами и зоны озеленения специального назначения на общественно-жилую зону. Участок включен в муниципальную адресную программу «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2013-2017 годы», поправки вносятся с целью повышения инвестиционной привлекательности территории.

Участок на улице Октябрьской переведен из зоны спортивных комплексов и сооружений в зону прочих обслуживающих и деловых объектов. Участок принадлежит Православному Приходу Георгиевского Храма города Рязани Рязанской Епархии Русской Православной Церкви. Планируется, что здесь будет возведен храм.

По всем вопросам ранее состоялись публичные слушания, где проекты получили поддержку горожан.