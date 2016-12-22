Утвержден бюджет Рязани на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов

Как сообщает сайт Рязанской городской Думы, проект бюджета был внесен на рассмотрение 14 ноября и был рассмотрен на заседаниях всех комитетов Рязанской городской Думы.

Общая сумма доходов городской казны составит 7 млрд. 925 млн. рублей, общая сумма расходов – 7 млрд. 968 млн. рублей. Проект городского бюджета сформирован на основе 12 комплексных и 2 ведомственных муниципальных программ и сохранит социальную направленность – доля финансирования социальной сферы составит в 2017 году 75,6 процентов, в 2018 – 75,3 процентов, в 2019 – 75,8 процентов в общем объеме расходов. Проектом предусмотрены дополнительные средства (60,2 млн. рублей) на увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2017 года до 7500 рублей. Запланированы средства на завершение строительства школы на 1100 мест в микрорайоне ДПР-5 – 12,5 млн. рублей, на проектно-изыскательские работы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Октябрьском районе – 1,7 млн. рублей, на проектно-изыскательские работы на строительство образовательных учреждений (школа на 1100 мест в микрорайоне Кальное, гимназия в микрорайоне Горроща, детская школа искусств в Недостоево) – 5,4 млн. рублей. Кроме того, проектом бюджета предусматривается выделение 10 млн. рублей на софинансирование строительства детского сада в микрорайоне Семчино.

1 декабря состоялись публичные слушания по проекту бюджета, свои предложения внесли депутаты Рязанской городской Думы и жители Рязани, участвовавшие в обсуждении проекта главного финансового документа города.

Депутаты приняли решение о внесении изменений и дополнений в бюджет города на 2016 год. За счет остатка денежных средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2016 на 12 млн. 899 тыс. увеличиваются расходы и дефицит бюджета. В связи с увеличением минимального размера оплаты труда до 7500 руб. с 1.07.2016 на 16 млн. 552 тыс. увеличиваются расходы по управлению образования и молодежной политики (14 млн. 16 тыс. рублей), управлению культуры – 2 млн. 356 тыс. рублей, управлению по физической культуре и массовому спорту – 180 тыс. рублей.