Волонтеры школьных отрядов Рязани и их педагоги побывали на церемонии подведения итогов работы добровольческого движения «Корабль доброй воли»

Она прошла в концертно-банкетном зале «Москва».

Министр социальной защиты населения региона Денис Боков вручил благодарности заместителям директоров по во питательной работе школ №№56, 68 и 69 за большой вклад в развитие социального добровольчества. Свои призы и дипломы также получили победители городского конкурса «Рязань – территория добра»: отряду «Акцент» школы №64, отряду «Биоритм» школы №56 и отряду «ДЭМОЦ» школы №45.

– С каждым годом волонтерству в нашей стране уделяется все больше внимания, в том числе и на государственном уровне, – подчеркнул Денис Боков. – Вашу деятельность трудно переоценить. Когда человек кому-то помогает, то он помогает и себе, становиься лучше. И то внимание, душевное тепло, которое вы дарите пожилым людям, детям при личном общении, возможно, важнее всего.

Кроме того, были подведены итоги конкурса «Доброволец года-2016», который проводит Центр развития добровольчества Рязани. Абсолютным победителем стала ученица школы №56, заместитель руководителя отряда «Биоритм» Кристина Зорина. Школьникам, желающим стать активными добровольцами, были вручены волонтерские книжки.