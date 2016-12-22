Избирательная комиссия Рязанской области проверила средства, потраченные на сентябрьские выборы

Сразу четыре вопроса повестки дня заседания Избирательной комиссии Рязанской области были посвящены состоявшимся в сентябре этого года выборам в Государственную Думу РФ и, по одному из округов, в региональный парламент. Из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы было выделено более 74 миллионов рублей. Как подчеркнул заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области Д.А. Боков, заранее была проведена учеба бухгалтеров территориальных избирательных комиссий. Это дало свои плоды. При проверке целевого использования федеральных средств серьезных нарушений не выявлено, технические – устранены оперативно.

Кроме того, более 60 миллионов рублей поступило от пожертвователей в избирательные фонды региональных отделений политических партий и кандидатов при проведении выборов в Госдуму. Один из кандидатов не предоставил финансовый отчет, положенный по законодательству. Правда, его избирательный фонд – нулевой. Вообще же в ходе проверок итоговых финансовых отчетов выявлялись недостатки при оформлении документов, которые носили технический характер и не повлияли на общую сумму расходов средств избирательных фондов.

Как отмечалось на заседании облизбиркома, на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 16 из регионального бюджета было выделено более 2 миллионов рублей. Еще два с лишним миллиона рублей поступило от пожертвователей в избирательные фонды кандидатов. При проверках целевого использования бюджетных средств и итоговых финансовых отчетов кандидатов серьезных нарушений выявлено не было, технические – устранены в кратчайшие сроки.