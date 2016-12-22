Большинство политических партий в Рязанской области представили «нулевые отчеты» в облизбирком

Сегодня прошло очередное заседание Избирательной комиссии Рязанской области. На повестке дня было восемь вопросов. Первый из них касался результатов учета эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в облдуме, в ноябре этого года. Заместитель председателя облизбиркома Д.А. Боков отметил. Что в радиоэфире никаких нарушений законодательства не обнаружено. Что касается телеэфира, то там часто возникают технические сложности с учетом положенного партиям времени. В частности, одной из партий, представленных в облдуме, в ноябре недодано 5 минут 13 секунд телеэфира. Долг этот облизбирком постановил вернуть этой партии в декабре.

Одним из вопросов, который был вынесен на повестку дня, стало обсуждение итогов проверки сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий, зарегистрированных в области, за III квартал 2016 года. Всего на Рязанщине зарегистрировано 57 региональных отделений политических партий. Согласно информации облизбиркома, 44 из них представили «нулевые» отчеты. Движение средств зафиксировано всего у семи отделений. При этом шесть региональных отделений соответствующие отчеты вообще не представили, и по этому факту информация направлена в управление Минюста РФ по Рязанской области.