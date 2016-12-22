В Рязанской области – кратное уменьшение числа отказов на регистрацию юридических лиц

В центре развития бизнеса регионального отделения Сбербанка России прошла пресс-конференция на тему «О результатах реализации в 2016 году в Рязанской области Дорожной карты по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата (в части регистрации нового бизнеса)».

Как отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев, в рамках исполнения Дорожной карты в регионе произошли существенные изменения, снимающие «административные барьеры» и упрощающие процедуру регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, произошло кратное уменьшение числа отказов на регистрацию юридических лиц. Рязанская область вошла в число пяти лучших регионов страны в группе показателей «Регистрация предприятий» национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив. Как подчеркнул начальник отдела регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Фролов, сейчас в налоговых органах области зарегистрировано 31498 юридических лиц и 27012 индивидуальных предпринимателей. Ежегодно регистрируется около 2,8 тысячи новых организаций. Процедура значительно облегчена. С этого года все полномочия по государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей переданы в Единый регистрационный центр, с которым активно взаимодействуют и территориальные инспекции, и МФЦ.

Заместитель министра экономического развития и торговли региона Нина Соломонова подробно рассказала о законодательных изменениях последних лет, служащих улучшению инвестиционного климата в области, и о господдержке малого и среднего бизнеса. На пресс-конференции была также презентована «Представительская папка» начинающего предпринимателя Рязанской области», включающая в себя, в частности, сборник регионального законодательства о налогах.