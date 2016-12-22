На ремонт дорог Рязанская область дополнительно получит более 85 миллионов рублей

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев

Как сообщает сайт правительства области, межбюджетные трансферты в размере 8,7 млрд. рублей распределены между 83 субъектами Российской Федерации. Это позволит региональным бюджетам компенсировать в 2016 году выпадающие доходы в связи с налоговым вычетом по транспортному налогу. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете 2016 года.

В соответствии с Распоряжением Председателя Правительства РФ, регион получит 85,4 млн. рублей на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства, в том числе на приведение в нормативное состояние областных и муниципальных автотрасс.