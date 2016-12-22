Итоги сельскохозяйственного года обсудили на «правительственном часе» в Рязанской облдуме

На вопросы депутатов ответил заместитель председателя регионального правительства Сергей Дудукин. Во вступительном слове он отметил, что сегодня сельскому хозяйству со стороны Президента Российской Федерации, правительства области уделяется очень серьезное внимание. Это сектор экономики, «который приносит доход государству больше, чем оборонный сектор».

– По итогам 2016 года продукции сельского хозяйства в области было произведено на 54 миллиарда рублей. Налогов от сельхозтоваропроизводителей в бюджеты разных уровней поступило 2 миллиарда 600 миллионов, прибыль наших сельхозпроизводителей составила 4 миллиарда 300 миллионов рублей, – подчеркнул заместитель председателя правительства.

Сергей Дудукин обратил внимание, что в бюджете региона на 2017 год поддержка сельского хозяйства сохранена на уровне прошлого года – такова позиция губернатора. Приоритетами станут развитие мясного и молочного направления крупного рогатого скота, плодоводства и овощеводства, введение в оборот неиспользуемых земель. Особое внимание планируется уделять поддержке личных подсобных хозяйств и сельхозкооперации, которые обеспечивают занятость сельских жителей на тех территориях, где крупных сельскохозяйственных предприятий-работодателей нет.

Отдельно Сергей Дудукин остановился на изменениях подхода к поддержке АПК на федеральном уровне. Если в 2016 году было 54 формы поддержки, то в 2017-м их будет только семь. «Объединяются многие формы поддержки, и у региона будет больше возможностей самому принимать решение, куда направить федеральные деньги», – уточнил докладчик. Кроме того, с 1 января 2017 года изменится порядок субсидирования: бюджетные средства будут предоставляться банкам, стоимость выдаваемых кредитов не должна превышать 5 процентов годовых.

Парламентарии в своих вопросах подняли проблемы оснащения сельского хозяйства современной высокопроизводительной техникой, многочисленных проверок со стороны различных контрольных органов, развития мощностей по переработке в регионе, кадрового дефицита в сельском хозяйстве. Сергей Дудукин подтвердил, что данные темы очень актуальны для отрасли и заверил, что по ним ведется работа. По каким-то проблемам пока собирается аналитика, по другим уже намечаются конкретные планы действий. Так, 21 декабря на базе РГАТУ состоится обсуждение проблемы качества подготовки кадров в колледжах аграрного профиля на территории области.