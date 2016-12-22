Администрация Псковской области и Рязанская Академия ФСИН России подписали план сотрудничества на 2017–2018 годы

Начальник Академии ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Крымов и заместитель губернатора – руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков подписали план мероприятий, которые будут реализованы в 2017–2018 годах в рамках заключенного три года назад соглашения о сотрудничестве.

Новый план продлевает взаимодействие сторон, направленное на развитие Псковского филиала Академии ФСИН России, а именно инфраструктуры учебного заведения, международного сотрудничества, образовательной, научно-исследовательской и творческой деятельности вуза.

Александр Крымов поблагодарил руководство области за помощь филиалу, а также за готовность к совместной работе. «Надеюсь, что наше взаимодействие будет еще более тесным и плодотворным. Мы должны делать все для того, чтобы жители Пскова и области гордились тем, что такой вуз есть в регионе»,— сказал он.

В свою очередь Максим Жаворонков подчеркнул, что для администрации региона важно, чтобы Псковский филиал Академии ФСИН России продолжал существовать и развиваться, выпускать специалистов для правоохранительных органов Псковской области и соседних регионов, сохранять бюджетные места. Максим Жаворонков выразил благодарность Александру Крымову за то, что в свое время по просьбе областных властей Академия ФСИН России приняла Псковский юридический институт в «свою большую семью».

Напомним, в 2013 году Псковский юридический институт подлежал оптимизации. По инициативе губернатора Андрея Турчака администрация Псковской области оказала вузу поддержку и провела серию переговоров с руководством ФСИН России, в результате которых было принято решение о сохранении псковского вуза в качестве филиала академии.

Администрация региона также стала инициатором подписания соглашения о сотрудничестве с Академией ФСИН России, в основу которого был положен целый набор конкретных мероприятий во всех сферах деятельности, в том числе образовательной, научно-исследовательской и творческой. Их реализация началась в 2013 году и оказала дополнительную помощь в становлении учебного заведения.