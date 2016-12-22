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15.12.2016
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Общество
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В Спасске Рязанской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Евпатий Коловрат»

Автор фото: Александр Королев | В Спасске Рязанской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Евпатий Коловрат»
Фото: Александр Королев.

На его базе создана одноименная детско-юношеская спортивная школа, в которой будут работать секции дзю-до, джиу-джитсу, бокса, баскетбола, футбола и плавания. Они и ранее существовали, но ютились в неприспособленных помещениях. И, несмотря на это, спасские спортсмены становились и чемпионами России, и чемпионами мира. Теперь перспективы значительно выросли.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Евпатий Коловрат» расположился в трехэтажном здании, построенном с высоким качеством Рязанским научно-реставрационным управлением. Спортсооружение включает в себя универсальный зал для игровых видов спорта с трибунами на 64 места, зал для занятий борьбой и боксом, тренажерный зал, зал аэробики, бассейн с трибунами на 32 места (4 дорожки), фитнес-зал, помещение для игры в теннис и даже салон красоты. С 2017 года в ФОКе будут заниматься более 300 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

По словам губернатора Олега Ковалева, впереди открытие такого комплекса в Кораблинском, Клепиковском районах и тех муниципальных образованиях, где люди пока нуждаются в улучшении условий для занятий физкультурой и спортом. Это отличная возможность для укрепления здоровья детей, дополнительного образования, поиска талантливых спортсменов.

Как сказал председатель Комитета Госдумы Андрей Макаров, такой спортивный комплекс – это то, что необходимо для нормальной жизни, а средства, которые вложены в строительство, окупятся потом богатырским здоровьем наследников Евпатия Коловрата.

Сметная стоимость объекта составила 142,5 млн. руб., из них 90 млн. руб. – средства федерального бюджета.

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