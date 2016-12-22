Рязанские богатыри померились силами в поднятии гирь

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий Рязанского РО ОГФСО «Юность России» и Положения о Спартакиаде среди студентов образовательных организаций, расположенных на территории Рязанской области и реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в 2016-2017 учебном году с 14 по 15 декабря в г. Рязани, состоялись соревнования по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из 8 профессиональных образовательных организаций Рязанской области

Результаты личного первенства –

В весовой категории до 55 кг:

1 место – Арифов Салимжон (Рязанский железнодорожный колледж)

2 место – Захаров Кирилл (Рязанский железнодорожный колледж)

3 место – Фаррахов Рустам (Кадомский технологический техникум)

В весовой категории до 60 кг:

1 место – Сорокин Артем (Ряжский дорожный техникум)

2 место – Закаржаев Рамазан (СЛУГА)

3 место – Журавлев Сергей (Рязанский железнодорожный колледж)

В весовой категории до 65 кг:

1 место – Абдурахимов Хожиакбар (Рязанский железнодорожный колледж)

2 место – Баранчиков Дмитрий (Ряжский технологический техникум)

3 место – Дунаев Юрий (СЛУГА)

В весовой категории до 70 кг:

1 место – Монетов Николай (Ряжский технологический техникум)

2 место – Викторов Алексей (Ряжский дорожный техникум)

3 место – Билалов Артур (Рязанский железнодорожный колледж)

В весовой категории до 75 кг:

1 место – Тараскин Владислав (Кадомский технологический техникум)

2 место – Барсуков Семен (СЛУГА)

3 место – Тельнов Алексей (Ряжский технологический техникум)

В весовой категории до 80 кг:

1 место – Копылов Роман (СЛУГА)

2 место – Голубев Артем (Ряжский дорожный техникум)

3 место – Карпушкин Анатолий (Ряжский дорожный техникум)

В весовой категории свыше 80 кг:

1 место – Пресняков Сергей (Ряжский дорожный техникум)

2 место – Мастерских Владислав (СЛУГА)

3 место – Шумель Кирилл (СЛУГА)

В командном зачете места распределились следующим образом

1 место – команда ОГБПОУ «Ряжский дорожный техникум»

2 место – команда Сасовского летного училища гражданской авиации

3 место – команда ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»

4 место – команда ОГБПОУ «Ряжский технологический техникум»

5 место – команда ОГБПОУ «Кадомский технологический техникум»

6 место – команда ОГБПОУ «Рязанский автотранспортный техникум»

7 место – команда ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж»

8 место – команда ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж»