Победители и призеры студенческой спартакиады среди колледжей Рязани получили награды

В Железнодорожном техникуме города Рязани состоялось торжественное награждение победителей и призеров Спартакиады среди студентов образовательных организаций, расположенных на территории региона и реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в 2015-2016 учебном году.

Спартакиада проводилась региональными министерствами молодежной политики, физической культуры и спорта, образования, а также Рязанским региональным отделением общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России». Соревнования прошли по 8 видам спорта (легкоатлетическому кроссу, настольному теннису, баскетболу, гиревому спорту, лыжным гонкам, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, выполнению нормативов комплекса ГТО). Всего в соревнованиях приняли участие 45 команд профессиональных образовательных организаций (20 команд девушек и 25 команд юношей).

По итогам Спартакиады места распределились следующим образом:

Среди юношеских команд: 1 место – «Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище гражданской авиации», филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)»;

2 место – ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж»;

3 место – Рязанский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения».

Среди команд девушек:

1 место – ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж»;

2-3 место – ОГБПОУ «Кадомский технологический техникум»;

2-3 место – Рязанский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения».