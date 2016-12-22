Победители и призеры студенческой спартакиады среди колледжей Рязани получили награды
В Железнодорожном техникуме города Рязани состоялось торжественное награждение победителей и призеров Спартакиады среди студентов образовательных организаций, расположенных на территории региона и реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в 2015-2016 учебном году.
Спартакиада проводилась региональными министерствами молодежной политики, физической культуры и спорта, образования, а также Рязанским региональным отделением общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России». Соревнования прошли по 8 видам спорта (легкоатлетическому кроссу, настольному теннису, баскетболу, гиревому спорту, лыжным гонкам, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, выполнению нормативов комплекса ГТО). Всего в соревнованиях приняли участие 45 команд профессиональных образовательных организаций (20 команд девушек и 25 команд юношей).
По итогам Спартакиады места распределились следующим образом:
Среди юношеских команд: 1 место – «Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище гражданской авиации», филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)»;
2 место – ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж»;
3 место – Рязанский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения».
Среди команд девушек:
1 место – ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж»;
2-3 место – ОГБПОУ «Кадомский технологический техникум»;
2-3 место – Рязанский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения».
22 декабря 2016