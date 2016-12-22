Вопросы бюджетной и налоговой политики на 2017 год обсудили в ходе встречи с новым составом Общественной палаты Рязанской области губернатор Олег Ковалев и депутат Государственной Думы от Рязанской области, Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Как сообщает сайт правительства области, участники встречи обсудили вопросы пенсионного обеспечения, бюджетной и налоговой политики на 2017 год, поддержку некоммерческих организаций, развитие системы здравоохранения региона и строительство новых социально значимых объектов, а также работы общественного контроля при проведении капремонта многоквартирных домов и ремонта дорог.

По словам Андрея Макарова в рамках федерального бюджета на 2017 год будет продолжена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках программ будут предусмотрены средства на строительство, реконструкцию и улучшение материально-технической базы сельских домов культуры и ремонт дворовых территорий. «Когда мы формируем бюджет, мы рассчитываем, что каждый рубль будет максимально эффективно использован. Поэтому нужно поддерживать те предложения и проблемные направления, о которых говорят люди в регионах, на местах, – отметил Андрей Макаров. – В частности, очень важный проект благоустройства дворов. На эти цели средства федерального бюджета не выделялись никогда. В следующем году на ремонт дорог мы предусмотрели 20 млрд. рублей, из них Рязанская область получит 201 млн. рублей».

Как отметил Олег Ковалев, средства на ремонт дворовых территорий будут распределены не только на город Рязань, но и другие муниципальные образования, где есть многоэтажные дома и дворы нуждаются в ремонте. Говоря о ремонте дорог, глава региона отметил, что размер дорожного фонда будет сопоставим с 2016 годом и составит около 5 млрд. рублей. «Я ставлю задачу перед дорожниками обеспечить высочайшее качество строительства дорог, – подчеркнул Олег Ковалев. – При этом вопросам повышения безопасности будет уделено особое внимание». По словам губернатора, будет продолжена работа по нанесению разметки, установке дорожных знаков и барьерных ограждений по оси дорог. «Объемы работ по ремонту дорог и дворов большие и необходимо организовать контроль за качеством», – сказал Олег Ковалев. Он обратился просьбой к участникам встречи принять в этой работе самое активное участие. Глава региона предложил создать рабочие группы, куда войдут депутаты, общественность, специалисты. Необходимо также использовать дорожные лаборатории для эффективного контроля за качеством».

Глава региона также отметил эффективность общественного контроля в сфере ЖКХ при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. «В этом году у нас была хорошо организована работа общественного контроля, – сказал Олег Ковалев. – Благодаря активности общественников мы своевременно выявляли недочеты и заставили подрядчиков их устранять. Эту работу нужно продолжить и в следующем году. Все замечания от общественности будут рассматриваться в первоочередном порядке».