Самый добрый праздник

Экспозиция музея СССР расскажет, как выглядело празднование Нового года полвека назад

«Здраствуйте дарагия маи внучатки Слава и Игаречик! Прздравляю вас с новам годам и желаю вам встретит и правадить в добрам здравии!». Так начинается одно из писем на обратной стороне симпатичной новогодней открытки. Под диктовку заботливой бабушки явно писала внучка – округлые размашистые буквы выглядят словно камешки, катящиеся вниз с горки. Но адресату наверняка дорого было все послание целиком – и корявый текст, и бесконечная доброта и любовь в содержании, и трогательный рисунок с синичками на лицевой стороне. Новая выставка в музее СССР – целая галерея подобных историй.

Сам музей советского быта, где проходят не только экскурсии, но и мастер-классы и игры, открылся осенью этого года. Подготовка к открытию шла около двух лет – и все это время создатели музея – рязанка Светлана Макова и ее сын Андрей – копили новогодние вещицы. Последний месяц Светлана и ее помощники старательно украшали помещение в НИТИ, которое арендует музей, к предстоящим праздникам. Большая часть декора – подарки от горожан: кто-то принес старинные елочные игрушки в незабываемой салатово-марганцовочно-золотой гамме с характерной росписью. Кто-то расстался ради музея с «пластиковой реликвией» – сборной елкой. Здесь дарителей можно понять: некоторые модели, собираемые ярус за ярусом, требуют кропотливой работы в несколько пар рук и огромного терпения – проще приобрести современную елку, которую достаточно вынуть из пакета, отряхнуть от пыли и нарядить. А еще в экспозиции можно найти забавные елочные гирлянды и светящиеся украшения для дома.

Но главное в этой подборке – все же открытки. Пока мы смотрим витрины, Светлана рассказывает: одна рязанка передала в дар музею большую личную коллекцию советских открыток к разным праздникам, причем не «пустых», а с подписями и письмами дарителей! Часть этого подарка теперь красуется на выставке. Самая старая открытка здесь выпущена в 1963 году: на ней нарисована Спасская башня Московского Кремля и календарик на будущий год. А самые новые экспонаты были отпечатаны уже ближе к перестройке.

Разглядывая нарисованные и сфотографированные сюжеты, не перестаешь удивляться их разнообразию. Вот синица, играющая на скрипке в зимнем закатном лесу. Вот Дед Мороз, собранный и вполне современный – он грузит мешок с подарками с самолета в автомобиль, чтобы все ребятишки получили гостинцы вовремя. А вот настоящий ВИА в лесу – мишка с гитарой и заяц с микрофоном у светящейся елки! Поистине, фантазия советских иллюстраторов была неисчерпаема – и, что важно, сюжеты открыток были простыми и понятными каждому, без «чернухи», пошлости, зауми или глупых фразочек с претензией на афоризмы. Конечно, современные открытки более красочные, с лаком, позолотой, объемными фрагментами или даже музыкой. Но они, как правило, сделаны так, чтобы обрадовать какого-то очень конкретного человека. А советские «предшественники» нравились почти всем, что бы на них ни было изображено, и это в них подкупает. Возможно, именно такую «всеохватность», простоту и доброту стоит взять на вооружение тем, кто трудится над дизайном современной открытки? Но здесь встает другой вопрос: какие символы современной России и русской культуры будут одинаково близки людям разных вкусов, веры и убеждений?

Над всем этим можно размышлять долго, и удовольствие от дум и рассматривания картинок получаешь огромное. А ведь к каждой открытке полагается еще и письмо – прочитав их, можно будет понять жизнь старшего поколения лучше. А может, и перенести лучшие черты этой жизни в свою.

Найдите время, чтобы прийти в музей СССР с близкими или с детьми – для них это путешествие в прошлое наверняка будет особенно познавательным и удивительным. А подкрепить новые знания можно будет уроком по старинной новогодней игрушке или просмотром диафильмов – такие интерактивы в музее будут проходить каждые выходные до самого конца новогодних праздников. Расписание мастер-классов и часы работы музея всегда можно уточнить в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/myzeicccp.