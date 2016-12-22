Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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16.12.2016
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№235 (5276) |
Двадцать вторая полоса
Культура
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О любви – на разных языках

Заметки о Международном фестивале «Свидания на Театральной»
О любви – на разных языках

Целую неделю в Рязанском театре драмы коллективы из Германии, Сербии, Казахстана и России: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Костромы и Таганрога показывали спектакли о любви.

Праздник для зрителей

Этого события рязанские зрители ждали очень давно. Да, на сцене театра драмы в последние годы выступали сильнейшие труппы России и мира. Это были и гастрольные показы, и прекрасный фестиваль «Театральный синдром» Фонда Михаила Прохорова. Но собственный фестиваль, «Звезды Победы», театр проводил еще в 2005 году. Вскоре после этого фестиваля, посвященного спектак­лям о войне, был задуман новый, посвященный любви. Но осуществить эти планы удалось только сейчас.

По итогам фестиваля можно сказать: были выбраны те спектакли, что при всей своей непохожести друг на друга могут быть интересны не только узкому кругу «продвинутых» театралов и профи. «Свидания на Театральной» – это, прежде всего, праздник для зрителя, самого разного зрителя. И атмосфера была создана праздничная. Красные – цвета любви и страсти – биллборды и буклеты. Две выставки в фойе: старые афиши, фотографии спектаклей о любви театра драмы и дипломные работы выпускников Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера. Билеты проданы, зал полон…

Достоевский на сербском

Сразу обращает на себя выбор литературной основы. Шекспир, Шиллер, Достоевский, Чехов, Бунин – мировые классики, которых можно называть только по фамилии, без имени. Известен и испанский драматург Алехандро Касона, творивший в 1930-60-х. Один спектакль создан по произведениям наших выдающихся современников Валентина Распутина, Людмилы Петрушевской и Семена Злотникова.

Шиллера играли на родном немецком языке («Вольфганг Борхерт театр» из города-побратима Рязани Мюнстера), Достоевского – на сербском (театр «Славия» из Белграда), с русскими субтитрами. Казалось бы, спектакли о любви, язык которой интернационален, субтитры не очень важны… Но прочтение театрами (и сам материал) были таковы, что текст имел большое значение. В трагедии «Коварство и любовь» Шиллера немецкий режиссер Таня Вайднер сделала акцент на монологах и диалогах актеров, минимально используя выразительные средства театра. Историю молодых влюбленных, которых погубили жестокие интриги окружающих, нам большей частью рассказывают с авансцены. Часть монологов через видеокамеру транслируется на большой экран, а сценография минималистична.

Тот же сценографический минимализм и активное использование масштабного видео – в драме по мотивам романа «Карамазовы» театра «Славия». Полное название инсценировки Владимира Лазича – «Карамазовы/Призрачный Эрос»: как нетрудно догадаться, это история страсти главных героев, страсти, доводящей до греха. Рассуждения, терзания братьев, их отца и отчаянных женщин – на сцене, над лежащим большим крестом. А чувственно-подсознательное, не прописанное в монологах у Достоевского, зритель видит в видеороликах, специально снятых для спектакля.

По Чехову и Бунину

Чувственную сторону прозы (и драматургии) можно отразить не только на видео, но и перевести на язык пластики, давно перекочевавший с балетных подмостков на драматические сцены. Так поступил режиссер Андрей Сидельников, поставивший в Театре «На Литейном» (Санкт-Петербург) спектакль «Митина любовь» по мотивам одноименной повести Бунина. Многие моменты в этом спектакле решены через пластические этюды. Правда, хотя текст, сюжет сохранены, с первых минут и до финала не оставляет ощущение, что история Сидельникова «по мотивам» расходится с бунинской в важных вещах.

Режиссер Татьяна Воронина (Москва) в спектакле «Душечка» Таганрогского театра им. А.П. Чехова по-своему «переводит» прозу на сценический язык. Ее «театральное сочинение по мотивам» маленького одноименного чеховского рассказа превращается в большое полотно. Душечку, живущую в «песочнице», которую наполняют песком (смыслом?) другие люди, играют три актрисы. Ее возлюбленных – один актер (которому ассистируют двое). Каждый факт обрастает подробностями, придумками. Кто-то посчитает спектакль новаторством, кто-то, наоборот, отметит большое количество цитат из известных спектаклей и кинофильмов (музыкальный, визуальный ряд, приемы)…

Джульетта из Казахстана

Трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта» в Казахстане, в Государственном академическом русском театре драмы им. М.Ю. Лермонтова (г. Алматы) поставил Георгий Маргвелашвили, главный режиссер Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова. Спектакль, прежде всего, адресован молодежи, о чем свидетельствуют и костюмы, и сама интерпретация бессмертной пьесы. На сцене – юноши, почти подростки (ведь Джульетте 14, Ромео и его друзьям чуть больше)… И в спектакле Маргвелашвили никто не хочет убивать себя или кого-то: все – цепь случайностей. От этого история не теряет своего трагизма.

Любовь по-советски и по-испански

«Три романса о любви» Нижегородского академического театра драмы им. М. Горького поставлены по пьесе Л. Петрушевской «Любовь», первому акту пьесы С. Злотникова «Пришел мужчина к женщине» и рассказу В. Распутина «Рудольфио» (перечислено в последовательном порядке). Жанр спектакля столичного режиссера Родиона Овчинникова заявлен как лирическая комедия, посвященная «нашим родителям – с любовью».

Первые две из трех историй, рассказанных в дешевой обстановке советской квартиры 70-х годов, нижегородцы играют практически как фарс. Да, это вызывает живой отклик зала, только замечательные пьесы Л. Петрушевской и С. Злотникова – совсем иного плана. В «Рудольфио» жанр заметно меняется, этот «романс» ближе всего к литературному источнику, режиссер переходит с плакатных красок на акварель… Только финал остается чуть-чуть размытым.

«Дикарь» по пьесе А. Касоны, «невероятная история любви» – зрелищный, яркий спектакль Костромского драматического театра им. А.Н. Островского. Режиссер и художник Елена Сафонова ставит красивую историю любви, которой не могут помешать никакие коварные злодеи с тонкими усиками, под ритмы фламенко. Испанские страсти, красивые наряды – это спектакль, который позволяет отдохнуть от серых будней.

Профессиональная программа

При всей направленности «Свиданий…» на широкую зрительскую аудиторию, на международном фестивале была серьезная профессиональная программа, с конкурсом. Жюри возглавила гуру российской театральной критики Римма Кречетова из Москвы. После каждого спектакля авторитетные критики из столицы, Санкт-Петербурга и Самары выступали перед труппой. Такие профессиональные обсуждения очень полезны для актеров и режиссеров. А после окончания «Свиданий…» жюри назвало лучших в каждой номинации (о победителях конкурса можно прочесть в номере за 1 декабря).

Четыре дня на фестивале работал семинар критики Союза театральных деятелей России под руководством профессора Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Ирины Холмогоровой (Москва). На учебу в Рязань приехали молодые театральные критики и журналисты из Перми, Челябинска, Нижнего Новгорода, Сыктывкара и Краснодара.

P.S. Большой интерес публики показывает, что такая неделя спектаклей о любви нужна городу. Будем надеяться, что Международный фестиваль будет проходить регулярно – и развиваться год от года.

Фото Анны Добролежи и Рязанского драматического театра

Статья опубликована в номере 235 (5276) от 16 декабря 2016 года
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