От пятницы до пятницы

Самый большой каток (9 декабря)

Свои двери для любителей коньков распахнул стадион «Локомотив» – одно из излюбленных мест рязанцев. Его площадь почти 7500 кв. метров, поэтому посетители любят его за вместительность и за ночное освещение. Подготовку льда на «Локомотиве» начали еще в конце ноября, и сегодня льдом покрыто 100% футбольного поля и беговых дорожек. Цена катания для взрослых там составляет 80 рублей, для детей до десяти лет – 20 рублей. Там же работает заточка (150 р.) и прокат коньков (50 р. час). Ко времени открытия катка пришли самые нетерпеливые рязанцы и гости города.

Фотолетопись Солженицына (9 декабря)

Накануне празднования 98-летия со дня рождения Александра Исаевича Солженицына в областной универсальной научной библиотеке им. Горького открылась выставка фотографий, сделанных писателем в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого столетия. Она «приехала» в Рязань из Москвы, из Дома русского зарубежья. Около 50 представленных на ней фотографий выполнены в Казахстане и Рязани. Как рассказала директор библиотеки Наталья Гришина, увлечение фотоделом для Александра Солженицына было неожиданным, оно родилось из конкретной прикладной задачи – сфотографировать свои рукописи и сохранить их в уменьшенном виде в негативах, а съемки окружающего (людей, их быта, природы) носили конспиративный характер. В Рязани увлечение фотографа продолжилось. Только одна фотография «выбивается» из общего русла выставки: портрет писателя. Он сделан в правительстве области Евгением Кашириным в 1994 году. Эта фотография сопровождает все мероприятия, связанные с именем Солженицына, и была при жизни писателя размещена в его кабинете.

Мы – граждане России (12 декабря)

Талантливым рязанским школьникам торжественно вручили паспорта в День Конституции. В Доме общественных организаций состоялся муниципальный этап Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России». Она заключается в торжественной выдаче паспортов Российской Федерации школьникам, достигшим 14 лет. На этот раз такой чести удостоились представители образовательных учреждений города Рязани – победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, активисты детского общественного движения. Достижения ребят впечатляли присутствующих. К своим 14 годам ребята смогли добиться больших успехов. Среди них были победители всероссийских олимпиад, школьники, которые уже являются известными сопртсемнами-юниорами, а также ребята, преуспевшие в искусстве.

Авто от соцстраха (13 декабря)

Рязанцы, получившие травму на производстве, стали обладателями новых автомобилей от Фонда социального страхования Церемония вручения ключей от автомобилей состоялась в автосалоне «Рязань-Лада». Салон вышел победителем тендера на право обеспечения инвалидов транспортом. В этом году новенькие «Лада-Гранта» получили 24 пострадавших на производстве рязанца. Двадцать человек из районов области и четверо из Рязани. Все они – инвалиды I и II групп. Раньше работали на автопредприятиях, а также в строительном и агропромышленном комплексе. По словам управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ Игоря Кудряшова, именно в этих сферах чаще всего фиксируются случаи производственного травматизма. На сегодняшний день 92 пострадавших рязанца имеют автомобили. Авто выдается владельцу, а на учет сроком на семь лет ставится в Фонд соцстраха. Спустя семь лет, автомобиль меняют на новый, а старый остается в собственности пострадавшего на производстве человека, и уже теперь он может его продать, подарить либо сдать на металлолом по программе утилизации.

Губернатор – о безопасности (13 декабря)

Губернатор Олег Ковалев на заседании регионального правительства заявил о необходимости принятия комплекса мер, которые позволят повысить безопасность пассажирских перевозок на городских маршрутах общественного транспорта. Глава региона отметил, что одним из поводов для принятия мер, направленных на повышение безопасности пассажиров в общественном транспорте, послужил ряд ДТП с участием маршрутных такси, произошедших в регионе в последнее время, в частности, в Рязани 11 декабря, где пострадали люди. «Сейчас ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП. Надеюсь, что это будет сделано честно и беспристрастно, и виновный понесет заслуженное наказание, – подчеркнул Олег Ковалев. – Ни у общества, ни у власти уже не осталось терпения смотреть на то, что происходит с маршрутками на дорогах. Необходимо навести жесткий порядок в вопросах обеспечения безопасности общественного транспорта». Губернатор заявил о необходимости усиления контроля со стороны ГИБДД за соблюдением общественным транспортом правил дорожного движения, подчеркнув, что ни одного случая нарушений не должно оставаться безнаказанным. Министерству региональной безопасности Олег Ковалев поручил организовать системный контроль за соблюдением общественным транспортом графиков движения и вести эту работу совместно с администрацией г. Рязани, общественными организациями, депутатами областной и городской Думы.