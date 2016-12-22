Областная общественно-политическая газета
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16.12.2016
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№235 (5276) |
Двадцатая полоса
Общество
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Наша с Есениным Ока

Недавно был проведен всероссийский диктант по географии. В его написании участвовало около полумиллиона россиян из 85 регионов

На вопрос: «На берегах какой реки родился Сергей Есенин?» 95,5 процента писавших ответили правильно. Малая родина Есенина – село Константиново – привольно раскинулось на высоком берегу Оки. Здесь Есенин провел половину своей жизни.

Жил мальчик в силу непростых семейных отношений между родителями у дедушки с бабушкой. И, наверное, то доброе, что способствовало пробуждению у Есенина поэтической фантазии, интереса к народному творчеству, любви к родной природе, во многом было сосредоточено в родных стенах.

Под окнами
Костер метели белой.
Мне девять лет.
Лежанка, бабка, кот…
И бабка что-то грустное,
Степное пела,
Порой зевая
И крестя свой рот…

Привольной была жизнь за стенами дедушкиного дома. Много времени мальчик со сверстниками проводил на Оке, в константиновских лугах, богатых ягодами. «Раздольны, красивы наши заливные луга, – рассказывала сестра поэта Александра. – Вокруг такая ширь, «такой простор, что не окинешь оком».

Есенин вспоминал об этом времени: «Убегал дня на два-три в луга и питался вместе с пастухами рыбой, которую мы ловили в маленьких озерах, сначала замутив воду руками, или выводками утят»…

Особенно любил бывать Есенин в лугах во время сенокоса. В эти дни село как бы вымирало, все перебирались за Оку, жили там дружной семьей в шалашах. По вечерам не затихали в лугах песни, пляски, переливы тальянки, кругом слышались шутки, смех.

Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.
А как гаркнут ребята тальянкою,
Выйдут девки плясать у костров.
Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей,
Ой ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей…

Николай Сардановский – друг детства Есенина – вспоминал: «Когда Оку перекрыли у соседнего села Кузьминского, глубина и ширина ее значительно увеличилась, и никто в Константинове не решался ее переплывать. И вот в один из июньских дней Есенин с друзьями при встречном ветре переплыл Оку».

Есенин писал в автобиографии 1923 года, что его «детство прошло среди полей и степей». Здесь уместно добавить: «И на реке Оке».

Усталый день склонился к ночи,
Затихла шумная волна,
Погасло солнце, и над миром
Плывет задумчиво луна…
Внимая песням, с берегами,
Ласкаясь, шепчется река.
И тихо слышится над нею
Веселый шелест тростника.

Сколько раз, зная многие есенинские строки наизусть, я повторяю их, и душа от этого согревается.

Спасибо тому человеку, который предложил назвать одну из улиц Рязани именем Сергея Есенина. Не успеешь выехать по этой улице из города, как блистает перед тобою она – наша с Есениным Ока…

Владислав Шибков
г.Рязань

Статья опубликована в номере 235 (5276) от 16 декабря 2016 года
Хроника
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